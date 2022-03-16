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監院政治獻金處分 游錫堃挨罰66萬、韓國瑜6萬

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院今天發布最新一期的廉政專刊。本報系資料照
監察院今天發布最新一期的廉政專刊。本報系資料照

監察院今天發布最新一期的廉政專刊，除了財產申報也公布監院辦理公職人員財產申報罰鍰處分案件。被裁罰的確定名單中，包括立法院長游錫堃被罰66萬元；高雄市前市長韓國瑜被罰6萬元、沒入2萬元。

監察院公布資料指出，游錫堃在2018年間，對不同擬參選人捐贈政治獻金總額超過30萬元，違反政治獻金法第18條第3項第1款規定，因此做出66萬元罰鍰之處分。

廉政專刊指出，韓國瑜2018年收受未具有選舉權之施建裕捐贈政治獻金，未依限辦理返還或繳庫，違反政治獻金法第8條及第15條第1項規定；違法收受之政治獻金依該法第30條第2項規定予以沒入。因此做出罰鍰6萬元，沒入2萬元之處分。

監察院公布資料指出，中華統一促進黨在2016年至2018年，收受累積虧損尚未依規定彌補之華夏大地旅行社有限公司，捐贈非金錢政治獻金，未據實登載收支於各該年度申報之政治獻金會計報告書，違反政治獻金法第21條第1項規定；違法收受之政治獻金依該法第30條第2項規定予以沒入。因此做出罰鍰132萬元，沒入274萬290元之處分。

廉政專刊指出，新竹市議員李妍慧，在監院2017年複查時發現，李妍慧與配偶及未成年子女所得較前一年增加1倍以上，涉有異常增加情事，經說明理由，未對部分增加財產之來源說明，應認定為無正當理由未為說明。因此裁罰300萬罰鍰。

政治獻金 韓國瑜 監察院

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