和立委吵到臉紅脖子粗 陳時中：我個人修養要改進

立法院衛環委員會聯席會今早原要審查日本福島五縣市食品解禁相關法案，但因國民黨霸占主席台要求「先公聽、再審查」，期間國民黨立委鄭麗文和衛福部長陳時中更吵到臉紅脖子粗，會議尚未開始就結束。對自己生氣動怒，陳時中會後受訪時表示，「我個人修養要改進」。

國民黨立委於今早8時50分左右霸占主席台，要求福食法案應該「先公聽、再審查」。立委鄭麗文更走到陳時中的座位嗆聲，「政府應挺起腰桿，不能因為日本就軟下來」，更大喊「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」。陳時中一聽憤而起身痛斥「這是不實的指控」，雙方吵到面紅耳赤。

陳時中會後受訪時表示，「鄭委員提到死了八百多人，當然我們都很心痛，但是看看世界、香港，想想台灣，我們是多努力在做，才能維持現在這樣的成績。不能就這樣把我們抹滅掉，這樣的講法非常不公平」。

對於福食審查延期，且藍綠雙方協商同意先辦公聽會再審查。陳時中則表示，執政黨和行政單位都會評估每一項審查可行性，都是在低風險下進行相關審查，「就像新冠肺炎病毒到後期，也漸漸不會走到零檢出的情況」。