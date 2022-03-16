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公視片庫遭刪8萬資料救不回 文化部長：已組專案小組

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪。圖／摘自臉書
公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪。圖／摘自臉書

公視新聞片庫傳出資料嚴重遺失，包括公視新聞部、客家電視台、公視台語台近5年42萬多筆新聞資料，遭到外包資訊公司人員誤刪，其中含4大公投案等珍貴新聞畫面，約8萬筆資料無法找回。文化部部長李永得今赴立院報告，報告前媒體詢問此事，李永得表示，昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，還有包括文化部共同組成專案小組來進行詳細了解。

李永得表示，公視已經有完成初步調查，也向他們監事會提出報告，但此事發生的原因和經過，目前仍然需要進一步了解，所以昨天晚上已經請行政院資通安全處、NCC，還有包括文化部共同組成專案小組來進行詳細了解。

李永得表示，公視董事會裡面，如施振榮都是資安專家，相信在資安方面，做了非常完備的準備。此次事件是屬於包括影像專業儲存的流程，和一般網路攻擊不太一樣，需要專家做進一步了解，釐清問題所在，才能夠去做檢討和改進。他表示，這中間當然有一些責任的問題，會繼續進一步要求公視釐清。

公視 李永得 文化部

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