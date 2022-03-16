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開放福食藍營要求「先公聽再審查」 藍委嗆聲陳時中

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
藍營立委鄭麗文走到衛福部長陳時中面前當場嗆聲。記者楊雅棠／攝影
藍營立委鄭麗文走到衛福部長陳時中面前當場嗆聲。記者楊雅棠／攝影

衛福部食藥署2月21日公告日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣等五縣市食品解禁，並即起生效。今天立法院衛環委員會舉行相關法案，不過會議開始前國民黨霸占主席台抗議，要求「先公聽、再審查」，藍營立委鄭麗文更走到衛福部長陳時中面前當場嗆聲，綠營立委則回嗆先「詢答啦！」

日本福食2月公告開放，外界批評預告期僅有十天，且背棄2018年公投結果，質疑開放正當性。國民黨立委曾銘宗今天表示，食安沒有顏色，民進黨不理公投通過的重大政策，違背779萬的民意在過年突襲開放，簡直是霸凌民意。

藍營指出，政府雖提出三配套措施，但沒辦法捍衛食安。應該比照韓國，水產品、嬰幼兒食品和米產品不可進口，且證明文件應由日本政府出具。

曾銘宗痛批，民進黨一直以來紀錄非常差，「都只有走過程」，審查應該走實質審查，且應該先開公聽會，由國、民兩黨各召開一次公聽會，讓專家、學者、家長和消費團體提出意見和質疑。

「我們有派人到當地實際了解嗎？」藍營表示，政府雙證明好像有保障但很空泛，且證明核發不夠嚴謹，「既然執政黨不願捍衛人民健康，只能由國民黨出來代位」。

藍營立委鄭麗文更走到陳時中面前嗆聲，「政府應挺起腰桿，不能因為日本就軟下來」。之後藍、綠雙方互相嗆聲，綠營要求先詢答，盡快開會。

經過雙方激烈討論，藍綠雙方協商下周先舉行公聽會後再審查，並於上午9時28分宣布散會。

會議開始前國民黨霸占主席台抗議，要求「先公聽、再審查」。記者楊雅棠／攝影
會議開始前國民黨霸占主席台抗議，要求「先公聽、再審查」。記者楊雅棠／攝影
藍綠雙方協商下周先舉行公聽會後再審查。記者楊雅棠／攝影
藍綠雙方協商下周先舉行公聽會後再審查。記者楊雅棠／攝影
立委鄭麗文走到衛福部長陳時中面前當場嗆聲。記者潘俊宏／攝影
立委鄭麗文走到衛福部長陳時中面前當場嗆聲。記者潘俊宏／攝影

日本 國民黨 民進黨

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