【專家之眼】蘇貞昌當立委猴子 游錫堃當蘇小學生

行政院長最近在立法院備詢時，違背憲政精神，反質詢立委還洋洋得意；立法院長對此解方則是把行政院長當小學生看。超英趕美的台灣民主淪落至此，都是為了缺電轉移焦點。但問題是，這麼頻繁的缺電，轉得了嗎？

事件起因於蘇貞昌面對立委要求承諾未來一年不停電的質詢時，扯人家祖父曾承諾反攻大陸做不到，事後又說到立法院答詢是立法院邀請，而立法院所訂的法律，從沒有說不能「反質詢」這幾個字。

立委質詢民生議題，卻去扯人家出身，無關施政。就算蘇辯「他問承諾，所以我舉蔣中正前總統承諾要反攻大陸，做不到是空話的承諾，沒有用。」他難道是在說：未來一年不停電的承諾是空話，沒有用？

而官員面對民意監督有各種躲避方式，如果將之解釋成法無明文禁止就都可以做，這是小學生逃避校規的理由，用在國家體制，未免當作兒戲。蘇的行為，既不符中華文化的「德治」傳統，更違反西方憲政主義精神，藐視抽象規範的後果，是禍亂台灣的根源。

對蘇提起德治，應該是太抬舉他了。中華文化一向有期待有德之君統治的傳統，這與西方認為人性本惡，「自由的政府，不是以信賴，而是以猜疑為基礎建立的」制度設計不同。影響至今，不少台人見到跌落神壇的政治領袖還是興奮雀躍，可知傳統力量深入人心。但蘇近年建立起連神都騙形象，他的道德號召恐怕已無人相信。

而從西方憲政主義精神來說，蘇的行為也是很有問題的。之所以會有民代質詢行政院長的制度設計，乃是基於權力分立，運用政府決策直或間接根據被統治者同意之民意政治精神，從民代代表人民、監督政府施政的角度出發，透過質詢與審預算方式，限制政府權力，也讓人民知道，政府都在做些什麼。

蘇院長不好好解釋為什麼不能承諾不缺電，卻發脾氣反質詢民代，這種行為，其實有違憲疑慮。《中華民國憲法》第 57 條規定行政院對立法院負責：行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之責。立法委員在開會時，有向行政院院長及行政院各部會首長質詢之權。這是國家權力分立制衡之具體表現。

行政院長不認真面對憲政體制下的監督，這不符憲法規範，卻去質詢代表人民的民代。他辯稱法律從沒有說不能「反質詢」這幾個字。但立委質詢他，是憲法明文賦予的權力，不知道他的質詢「權」，是從哪裡來的？

更搞笑的是初任立委的立法院長游錫堃，不明白其憲政角色為何，但也能擔任國會議長的崇榮職務。「反質詢」事件當時，他沒有任何表示，事後透過幕僚告訴媒體，立委應進行「反反質詢」以求問政成效，目前與立法院相關的法律，並無禁止反質詢的規定，也未違反議事規則。看來他初任立委，就覺得可以教其他立委怎麼質詢，而他的說法與行政院長類似，這是小學生理由，其發言也沒守住憲政機關立場。

整件事情反映的，是台灣政治不尊重抽象規範的叢林法則。蘇院長事後態度仍然囂張，把行使憲政權力的立委比喻成小混混、猴子。所仗恃者，不過就是他不會因立院少數反對倒台。可能扮演些許制衡的民間力量，過去狂批藍營政府不民主的學者社團現在多保持沉默。未來綠營政府總有下台的一天，到時執政者都學蘇院長此時作風，再看看在野綠營怎麼表現，台灣還有安寧的一天嗎？