遭俄羅斯列不友善國家 吳釗燮：我們深感自豪

外交部長吳釗燮日前接受捷克「經濟報」（Hospodarske noviny）訪問表示，台灣被俄羅斯列為48個不友善的國家之一，「我們深感自豪」；吳釗燮還說，目前俄羅斯行動未如預期順利，中國大陸應獲取教訓，他並呼籲民主國家團結對抗極權侵略，使中方知所警惕。

外交部今晚發布新聞稿指出，吳釗燮接受「經濟報」總分析師Martin Ehl視訊專訪，說明俄羅斯入侵烏克蘭、中國軍事威脅、台灣與捷克雙邊關係發展等議題，訪談內容於當地時間14日刊出。

吳釗燮表示，俄羅斯在未面臨挑釁的情況下大舉入侵烏克蘭，造成無辜百姓傷亡，我國與其他民主國家共同譴責並採取制裁措施，台灣因此被俄羅斯列為48個「不友善」的民主國家之一，但我們深感自豪；台灣政府及民間深切體認烏克蘭是為了主權而力抗強權，所以踴躍對烏克蘭捐款並提供物資等人道援助，將運用這些資源，協助逃至鄰近國家的烏克蘭難民。

吳釗燮並指出，在俄烏戰爭之初，許多人擔心中國會像俄國一樣對台灣展開軍事攻擊，如果中國認定西方民主國家的團結不夠堅實，可能藉由俄烏情勢，從中得利。

吳釗燮說，中國正密切觀察俄羅斯入侵烏克蘭以及西方國家的反應，我國也密切關注情勢發展以及中國的意圖；目前俄羅斯侵略行動未如預期順利，中國應獲取教訓。

吳釗燮表示，烏克蘭之所以能得到國際社會的支持，是因為他們願意為生存、為主權、為生活方式而戰；台灣具有相同目標，願意自我防衛及投資軍備，為國家、主權、領土及生活方式而戰，台灣不僅獲得美國出售防衛武器，也具有自我防禦及保家衛國的決心。

吳釗燮認為，俄烏戰事不致影響台灣投資者對中東歐市場的興趣；他並預告，台灣近期將繼續籌組代表團前往捷克訪問，尋求更進一步合作的機會。