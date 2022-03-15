做東邀藍營人士慶生 王金平第一願「國民黨重返執政」

立法院前院長王金平後天生日，今天晚間提前在國賓飯店作東邀藍營人士餐敘慶生，包含國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱、江啟臣、雲林縣長張麗善、台南市議會前議長李全教均出席致意，王也當眾許下第一願，盼「國民黨重返執政」。

王金平在切蛋糕前，除逐一點名年底將投入選戰的選將，預祝高票當選，還率領與會者高呼「國民黨要重返執政」為黨打氣，盼國民黨再起的心情溢於言表。

朱立倫致詞時則肯定，王金平是國民黨最重要的資產，待過立法院的都受過照顧。今天以虔誠的心情祝王福如東海、壽比南山，「要吃二百四十歲」（比傳統的「吃百二」多一倍）。

朱立倫也提到，王金平上星期獲日本政府頒授的旭日大綬章，這是非常不簡單的榮耀，台灣人要獲此殊榮的人非常少，王能獲獎也表彰他長期以來對台日關係的偉大貢獻。

晚間的餐會由王金平做東，但由前立委黃昭順、郭素春與朱鳳芝等人代為邀約，三大桌的餐會現場，坐滿橫跨第二到第十屆立委泛藍陣營立委，包含知名歌手的前立委葉啟田都是座上嘉賓。

餐會最後，王金平也發起成立「KMT大家庭」LINE群組，並由前立委黃昭順現場籌組，以後有喜事可以互相分享，這樣就不會漏掉。