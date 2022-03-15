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游錫堃出席猶太大屠殺紀念日活動 為烏克蘭人民祈禱
立法院長游錫堃今天下午出席2022年「國際猶太大屠殺紀念日」活動，除了緬懷納粹政權迫害的600萬名猶太人，也為現在正遭受俄羅斯攻擊的烏克蘭人民祈禱。
游錫堃在臉書發文表示，今天以台灣民主基金會董事長身分，參加「2022國際猶太大屠殺紀念日」活動。今年是台灣民主基金會 Taiwan Foundation for Democracy 第二年與 Israel in Taipei 以色列駐台北辦事處及German Institute Taipei德國在台協會舉辦紀念活動。
游錫堃表示，點下蠟燭的同時，除了緬懷納粹政權迫害的600萬名猶太人，也為現在正遭受俄羅斯攻擊的 烏克蘭人民祈禱。國際間看到烏克蘭，不分職業跟年齡，全國一心抵禦威權大敵，不放棄、不妥協，誓死捍衛民主自由 的精神而奮鬥，欽佩不已。
游錫堃表示，為了下一代的和平，要謹記歷史教訓，落實尊重人權等普世價值的教育，才能守護得來不易的民主成果，持續點亮燈塔中的光。
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