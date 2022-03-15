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中常委不滿對黨務指點 趙少康：我直言無畏 對事不對人

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
面對中常委選風改革，中廣董事長趙少康說，改革尚未成功，同志仍需努力。圖／取自趙少康臉書
面對中常委選風改革，中廣董事長趙少康說，改革尚未成功，同志仍需努力。圖／取自趙少康臉書

國民黨中央擬訂國民黨中常委選制改革，傳出有中常委不滿中廣董事長趙少康指指點點，趙少康回應，「直言無畏」是他對自己的期許，發表看法也一向對事不對人。國民黨已處在絕境，外界多有批評，身為黨員，有善盡提醒的責任，他也期待，國民黨能夠革新重生。

趙少康表示，國民黨新科中常委出爐，他在選前、選後都對國民黨制度改革提出提醒和建言，希望這次能向支持者跟中間選民展現銳意革新的氣象，很遺憾，最後還是被很多媒體形容為選風最惡劣的一次中常委選舉。

趙少康強調，要改革，就不可能由本屆爭議性極高的中常委來推動，所以他才具體建議凍結中常會，由國民黨現任14位縣市長加上立法院黨團三長組成臨時中常會，針對這次選風進行徹底調查，並制定改革方案，才能展現國民黨勵精圖治的決心。

趙少康認為，改變國民黨必須從制度調整著手，不只他有很深的期待，前總統馬英九、國民黨立委蔣萬安、江啟臣、新北市長侯友宜市長等黨內重臣也心急如焚，國民黨如果再不振衰起敝，從內部反躬自省，重返執政之路恐怕更加崎嶇。

趙少康說，國民黨的興革，所有黨員都有責任，如果他看到了問題卻默不作聲，不去思考解決之道，才真正愧對國民黨。民氣可用，黨中央應該把握這次契機，展現魄力，也請黨內同志再給黨中央一些時間跟機會，能大刀闊斧脫胎換骨。切莫散了團體，休灰了志氣，改革尚未成功，同志仍需努力。

國民黨 趙少康 中常委

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