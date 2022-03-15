蔡總統：持續與民主伙伴團結支持烏克蘭

蔡英文總統今天表示，烏克蘭正承受威權侵略的可怕後果，大家感到震驚悲痛，但也受到烏克蘭決心感動，台灣將持續與民主伙伴團結合作，共同反對入侵烏克蘭。

台灣民主基金會與以色列及德國駐台辦事處今天在台北賓館共同舉辦「國際大屠殺紀念日」活動。蔡總統致詞時表示，台灣一直努力揭發威權統治暴行，今年是228事件75周年，當年暴行至今仍是人民心中的陰影，行政院即將成立新的單位，讓轉型正義成為行政院優先要務。

蔡總統指出，烏克蘭正經歷二次世界大戰以來從未有的重創，台灣民主先賢蔣渭水曾說「同胞應團結，團結真有力」，團結是克服障礙的必要條件，台灣必須捍衛民主人權價值，台灣將持續與民主伙伴合作，為下一代留下更美好的世界。

世界大屠殺紀念中心主席戴陽以影片致詞指出，台灣紀念大屠殺的活動意義很重要，象徵人權不分國界，儘管距離遙遠，但是理念相近，大屠殺給人們的教訓是，種族主義、仇外情緒的火花，都應在一開始就撲滅。