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賴清德談「時代革命」：珍惜台灣自由民主

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
副總統賴清德。本報系資料照
副總統賴清德。本報系資料照

民進黨Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天釋出賴清德副總統的專訪，賴清德談及出訪宏都拉斯、過境美國，以及烏俄情勢下的台海關係，也提及紀錄片「時代革命」觀後感，希望台灣能夠珍惜現在的自由與民主，也強調台灣的前途由全體台灣人決定。

針對目前烏俄情勢，賴清德表示，感佩烏克蘭人的勇氣和團結，無論老少都一起對抗極權、捍守家園，烏克蘭為了經濟發展和人權、自由，抵抗極權國家的侵略，因而和歐洲其他民主國家結盟，是為了保護自己。賴副總統認為台灣人必須要在香港抗中，以及烏俄情勢中有所反思，除了要有基本的國防之外，也要與民主國家結盟，來維持印太區域的和平跟穩定。

賴副總統也在節目中分享他日前出訪宏都拉斯的經驗，表示出訪前與蔡英文總統、外交部長吳釗燮，以及駐美大使蕭美琴針對各種狀況做沙盤推演，並感謝外交部多方協調和安排，才能讓出訪行程順利完成。而在全球疫情嚴重的狀況下，「台灣模式」受到各國關注，賴副總統表示國際上都肯定台灣是一股「善良的力量」，這讓他感到驕傲。

對於美國拜登政府特使團，以及美國前國務卿龐培歐近期先後訪台，賴副總統也說，這對台灣的意義重大，除了向台灣社會傳達美國的支持，也讓國際社會清楚知道，美國對於印太和平有不容質疑的擁護，並透露台美之間會在國防、外交上有更深切的合作關係。

關於怎麼看待在野黨唱衰台灣的言論？賴清德指出，無論哪個政黨，都應該要建立以國家利益為優先的政黨文化，而非為了政治利益去違反普遍的民意共識，相信台灣人的民主素養，可以辨別執政黨所作所為是否正確，也能判斷在野黨的監督是否合理。

美國 賴清德 台灣人

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