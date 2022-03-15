葉元之酸：若蘇貞昌口水能發電 台灣就是電力大國

自303大停電後，全台不斷發生零星停電狀況。國民黨新北市議員葉元之表示，新北市今天又有地區停電了，理由是電纜故障，離3月3日大停電不到兩個星期，新北市已停電11次，幾乎平均1天停電1次，地點遍及板橋、中和、新店、林口、 汐止、深坑等地。市民都在擔心，「什麼時候輪到我？」

葉元之指出，停電原因五花八門，有因松鼠、鳥巢闖入電力設備或電纜故障；在11次停電事故中，設備故障7件，外力入侵3件，人為操作錯誤1件。這麼頻繁的停電當然能改善，對於外力入侵可以設柵欄阻隔，設備故障可加強舊設備的保養汰換，以提高妥善率，「無法改善，就是政府無能」。

葉元之說，在民眾一直面臨停電危機的同時，人民納稅錢供養的最高行政首長蘇貞昌在幹嘛呢？他繼續在噴政治口水。關心台灣缺電的人都被他罵了一輪，連續幾天罵蔣萬安阿公、罵侯友宜不知感念、罵朱立倫蹭熱度、今天又罵蔣萬安像猴子爬得高，才被發現屁股紅，「如果蘇貞昌的口水可以發電，台灣早就是世界電力大國了！」

葉元之感嘆，台電無能，是因為經濟部長無能。部長無能，因為行政院長無能。院長無能，因為總統無能。政府存在的目的是為人民做事，如果蘇貞昌無心解決電力問題，就下台吧，那麼喜歡吵架，請轉任民進黨口水部發言人。如果蘇貞昌不下台，那蔡英文就下台吧，「因為妳沒用」。