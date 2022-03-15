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外交部：台灣位處對抗中國威權前線 戰略地位更顯重要

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。報系資料照片
外交部。報系資料照片

外交部長吳釗燮明應邀到立法院外交及國防委員會業務報告，其書面報告指出，俄羅斯武力侵犯烏克蘭，衝擊民主夥伴的安全，「我們也深刻認知綏靖無法換取和平」，民主國家都無法置身事外；在俄烏衝突中，台烏雖不可類比，卻引起國際上更多關於中國對台野心的討論，再印證台灣的特殊戰略地位。

報告寫道，台灣位處對抗中國威權前線，民主台灣的生存與自由世界唇齒相依，在民主價值、軍事戰略、科技及經濟安全等層面的戰略地位均更顯重要。

報告列出當前我國推動對外工作所面臨的國際局勢變化：一，民主陣營團結對抗威權主義擴張；二，印太是全球戰略重心，中國仍被視為最大安全挑戰；三，中國持續在國際上打壓台灣；四，台海安全更受重視，台灣戰略地位更顯重要；五，台灣持續擴大國際「善的循環」並獲得更多支持。

外交部表示，將持續積極推動「踏實外交」，重點包括鞏固邦交，在符合防疫規定下持續推動高層互訪交流，擴大合作計畫，也會和民主夥伴共同協助友邦，但絕對不會和中國進行無謂的金錢外交競逐。

另一項重點是全力爭取加入區域經濟整合機制及強化區域合作，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）為最優先目標；外交部會持續透過雙邊及多邊管道，積極爭取會員國支持，其中日本已表示熱烈歡迎。

其他重點則有深化與理念相近及友好國家的關係，擴大國際參與並積極做出貢獻，持續推進「新南向政策」，讓國際聽見台灣的聲音，善盡國際責任，精進為民服務及便民措施。

外交部 俄羅斯

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