柯文哲為大巨蛋、大彎北段頻槓中央 與花敬群同台0互動

台北市長柯文哲任內積極推動東區門戶計畫，為解決國家生技園區、中研院等周邊交通，將興建716公尺的聯外隧道，連接中研院與忠孝東路七段，今舉辦動土儀式。因柯日前頻槓中央，質疑營建署卡大巨蛋、大彎北段，柯文哲今天和內政部政務次長花敬群同台，兩人0互動。

北市工務局新工處今舉辦「國家生技研究園區聯外道路工程」開工動土儀式。聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。

動土儀式預計上午11點開始，花敬群提早抵達會場，柯文哲則是準時出現，2人巧妙錯開，柯文哲進入會場後，即刻開始儀式，儀式結束花敬群便直接離去，柯文哲由工作人員接待並接受媒體聯訪，2人在過程中完全沒有互動。

花敬群致詞時說，行政院同意全額補助總經費16.5億，預計2025年3月底完工，未來可有效紓解園區整體營運後的交通負荷，同時做為防汛期間南深橋閘門封閉的替代道路，提供緊急救災避難使用。