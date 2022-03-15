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柯文哲為大巨蛋、大彎北段頻槓中央 與花敬群同台0互動

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
因柯日前頻槓中央，質疑營建署卡大巨蛋、大彎北段，柯文哲今天和內政部政務次長花敬群同台，兩人0互動。記者鍾維軒／攝影
因柯日前頻槓中央，質疑營建署卡大巨蛋、大彎北段，柯文哲今天和內政部政務次長花敬群同台，兩人0互動。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲任內積極推動東區門戶計畫，為解決國家生技園區、中研院等周邊交通，將興建716公尺的聯外隧道，連接中研院與忠孝東路七段，今舉辦動土儀式。因柯日前頻槓中央，質疑營建署卡大巨蛋、大彎北段，柯文哲今天和內政部政務次長花敬群同台，兩人0互動。

北市工務局新工處今舉辦「國家生技研究園區聯外道路工程」開工動土儀式。聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。

動土儀式預計上午11點開始，花敬群提早抵達會場，柯文哲則是準時出現，2人巧妙錯開，柯文哲進入會場後，即刻開始儀式，儀式結束花敬群便直接離去，柯文哲由工作人員接待並接受媒體聯訪，2人在過程中完全沒有互動。

花敬群致詞時說，行政院同意全額補助總經費16.5億，預計2025年3月底完工，未來可有效紓解園區整體營運後的交通負荷，同時做為防汛期間南深橋閘門封閉的替代道路，提供緊急救災避難使用。

柯文哲致詞時表示，這次興建的隧道有道路替代的功能，會減少未來研究院路塞車，未來這個隧道打通，對中研院對外聯通道路會改善很多，將來不僅是國家生技園區、中研院，前往南港車站也比較近，隧道還特別規畫自行車及人行隧道，雖然無法在任內完成，但很多工程都是一棒接一棒，「不過該做的就要做」。

北市工務局新工處今舉辦「國家生技研究園區聯外道路工程」開工動土儀式。記者鍾維軒／攝影
北市工務局新工處今舉辦「國家生技研究園區聯外道路工程」開工動土儀式。記者鍾維軒／攝影
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供
聯外道路北起忠孝東路七段及興中街路口，以長度約716公尺的隧道穿越中南山，南邊出隧道後接至研究院一段130巷，新闢道路含隧道總長度約為824公尺，完成後可銜接國家生技園區及捷運南港站、南港車站，將10分鐘路程縮短為2分鐘，還設有獨立的自行車道及行人空間。圖／北市工務局提供

柯文哲 花敬群 大巨蛋

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