朱立倫訪美為2024？ 黃介正：為了爭取選票

國民黨國際部主任黃介正今天接受資深媒體人黃光芹網路節目「新聞不芹菜」專訪，被問到國民黨主席朱立倫訪美是為了2024還是單純做政黨外交？黃介正說，台灣普遍的選民認為，跟美國關係好是保持台好和平的關鍵，為了要爭取選票，不管哪一黨候選人是要證明跟美國關係不錯。

黃介正表示，不管是政治人物訪美、還是在政策上想與美國拉近，或是製造與美國友好形象，真正關鍵因素是台灣選民，因為選民認為，跟美國關係好，就是保持台海和平的關鍵。因此，為了爭取選票，不管哪黨的候選人，都要證明自己跟美國關係不錯。

談到與美國特使團見面，黃介正保證，其中對國民黨有興趣的美國人遠超乎想像。而且對美國的熟悉程度，國民黨絕對贏民進黨，而美國最大利益是台海保持和平與穩定，為了此目的，美國不會把雞蛋放在同一個籃子。他們對國民黨有興趣，不是因為認為國民黨之後會在選舉中獲勝，而是為了維護美國在台海的利益，去傾聽不同聲音，且不被外宣蒙蔽影響。

至於美國前國務卿龐培歐訪台原因，黃介正認為，他訪台不是來政治旅行，按照民進黨說法就是想親自來台灣看一看，不管是送鳳梨乾還是澳洲紅酒，他的談話目的是要刺激北京。他也說，不是每一個美國人來台都要見到面，而國民黨見到的是拜登總統派來的跨黨派代表團，意義與跟卸任的國務卿不一樣，「就像見民進黨，是要見黨團總召柯建銘，還是見前總統呂秀蓮一樣。」