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影／宴請中企名單外流 柯P：要核准登記又當對方匪諜很奇怪

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
宴請中企的名單外流後，柯文哲今態度大轉彎，直呼「以我公開透明的個性，要看名單我也沒有意見」。記者鍾維軒／攝影
宴請中企的名單外流後，柯文哲今態度大轉彎，直呼「以我公開透明的個性，要看名單我也沒有意見」。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲日前宴請中國企業，原不願公布名單卻被外流。對此，柯文哲今說「要看我也沒意見」，並表示要有一致性，過去請AIT歐盟、日商都沒被要求公布，如今卻只公布中國的，不喜歡太有針對性，故意搞意識形態，強調都是合法登記的公司，要核准又當作匪諜看待很奇怪。

柯文哲於2月24日晚間以市府名義宴請中企高層，其中不乏共產黨高層，花費公帑4萬7千多元，卻規避外界監督，不願提供名單。日前名單曝光，發現是透過工總秘書長蔡練生牽線，中企高層共10人受邀出席，包含中國銀行台北分行長陳長江、中國建設銀行台北分行副行長沈啟明等人。

宴請中企的名單外流後，柯文哲今態度大轉彎，直呼「以我公開透明的個性，要看名單我也沒有意見」，你只要有法令說用特支費請人全部要公布名單也可以，沒有問題，有規定就照規定做，要看會議紀錄也可以，內容只是「他們來拜託我們什麼，我們幫他們解決什麼問題這樣」。

不過柯強調，做事情要一致性，過去宴請AIT、歐盟、日商都沒被要求公布，就只要公布中國的，不喜歡太針對性，美商、日商、歐商、中商，來台北做生意都有他們的問題要解決，這些都是合法在台灣登記的公司，「要嘛，就不要讓他核准，你要核准又要把他們當作匪諜間諜在看待，奇怪這實在是」。

柯文哲 歐盟 AIT

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