影／地方財政失衡 時代力量黨團呼籲啟動財劃法修法

時代力量立委王婉諭、陳椒華、邱顯智今天在立法院舉行記者會，針對現行財政收支劃分法已不合於中央與地方財政分權的現況，造成地方財政制度失衡，長期城鄉財政不均的情形，呼籲政府應盡速啟動財政劃分法相關的修法。

黨團副總召陳椒華委員表示，我國財政收支劃分法已20年未修，目前已有6個直轄市，且與縣市的預算分配已形成很大的落差。然而，地方財政現況困窘，財政自主更已瀕臨全面崩解，如此先天不良、後天失調的問題日益凸顯，財政收支劃分法的修法已刻不容緩。

陳椒華委員並表示，此次時代力量版本的財政收支劃分法草案，提出幾項重要修法原則，包括「錢權同時下放、擴大統籌分配、直轄市及縣市財源只增不減、劃一直轄市與縣市分配基礎、公式設算入法取代比例分配、中央地方共同決定分配規則機制、強化財政誘因與落實財政紀律」等，希望藉此根本改善我國地方財政結構問題。