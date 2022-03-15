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政院擬開放加熱菸 藍黨團：萊豬與核食後還開放尼古丁

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院推動「菸害防制法」修法，比照世界衛生組織（WHO）將加熱菸納管，但仍禁電子菸。國民黨團今批，衛福部昨非今是，加熱菸味道淡、煙霧少恐讓青年降低戒心，開放加熱菸後，恐造成青年吸菸人口暴增，殘害國人健康。記者周志豪／攝影
行政院推動「菸害防制法」修法，比照世界衛生組織（WHO）將加熱菸納管，但仍禁電子菸。國民黨團今批，衛福部昨非今是，加熱菸味道淡、煙霧少恐讓青年降低戒心，開放加熱菸後，恐造成青年吸菸人口暴增，殘害國人健康。記者周志豪／攝影

行政院推動「菸害防制法」修法，比照世界衛生組織（WHO）將加熱菸納管，但仍禁電子菸國民黨立院黨團今批，衛福部昨非今是，加熱菸味道淡、煙霧少恐讓青年降低戒心，開放加熱菸後，恐造成青年吸菸人口暴增，殘害國人健康。

國民黨團總召曾銘宗也質疑，行政院禁止電子菸，開放加熱菸，是誰介入關說？民進黨政府先開放萊豬與核食，現在還要開放尼古丁，根本是殘害國人三部曲；主張仍應維持電子菸、加熱菸均禁止生產與輸入，之後再逐步達到全面禁菸。

國民黨團書記長萬美玲表示，國健署2019年5月2日新聞稿指出，電子菸與加熱菸均對身體百害無一利，更引WHO報告表示，加熱菸與傳統紙菸一樣含尼古丁、焦油、甲醛、已醛等有毒致癌物質，會對身體產生危害，2022年卻政策。

萬美玲表示，未來新興加熱菸品只要經衛福部風險評估就可進口，等於政府做國家級認證；開放後價錢降低、容易取得，再加上加熱菸較沒味道、煙霧少，恐讓年輕人失去戒心就嘗試，恐造成校園成癮問題增加，對年輕人造成危害。

萬美玲說，2019年至今，衛福部長一直都是陳時中，為什麼2022的陳時中要打臉2019年的陳時中。對倡議團體主張納管加熱菸，可將目前走私規避的40億元稅收變為政府正式收入，萬美玲表示，不能用人民健康換誰收，否則未來還是會換要填補健保大洞。

國民黨立委林奕華說，民進黨政府開放萊豬、核食可以說有國際壓力，但現在開放加熱菸是基於什麼心態？就連行政院長蘇貞昌都判斷不出加熱菸或電子菸菸具，未來一開一禁等於雙開，雙禁才能避免法律灰色地帶。

國民黨立委林為洲表示，政府要證明加熱菸比一般紙菸傷害更小，也不會讓更多人吸食，才是討論開放時機；下周三會在委員會排審菸害防制法修正草案，讓更多社會聲音充分表達，政府屆時要提出科學證據說服國人。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，當前新型菸品成為潮物，菸商定位為流行，但一樣內含尼古丁、丁二酮等物質，會造成孩子爆米花肺，無藥可醫，將來可能插管，當孩子變這樣要拔管、讓孩子安樂死？

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，傳統紙菸是歷史共業，菸草會產生93種有害化學物質，經過霧化、燃燒會產生PM0.3懸浮微粒，比PM2.5還小，台灣經過將近40年努力，吸菸人口才從520多萬人降到剩約260萬人。

林清麗說，現今菸品日新月異，菸商2011推電子菸，2016年推加熱菸，要讓下一代成癮，未來唯有雙禁才能阻絕境外。

電子菸 國民黨 行政院

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