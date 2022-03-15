「制止俄羅斯對烏克蘭暴行」外交部呼籲北京譴責俄羅斯

外交部今呼籲，中國大陸應採取具體作為譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）14日在羅馬會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，美方警告中俄結盟將面臨後果，並關切北京在台海相關挑釁行為。

外交部發言人歐江安今在例行新聞說明會表示，外交部一向密切關注美中高層互動的情形，在台北或華府，都與美方有緊密且暢通的溝通管道；歐江安說，針對這次會談的相關安排與會談結果等相關情形，美方在會前及事後，都已第一時間向我方進行簡報，但基於雙方慣例和台美默契，相關細節不便對外說明。

歐江安指出，面對中國政府施加的軍事、外交、經濟威脅，我國會持續強化與美國及其他理念相近國家的合作跟協調，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽還有印太區域的和平、穩定及繁榮。

接著歐江安說，外交部呼籲中國作為聯合國安理會的常任理事國，也應該要採取具體作為譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略，中國應該要配合國際社會的積極措施以制止俄羅斯對於烏克蘭的暴行。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前表示，希望中方能公開譴責俄羅斯的入侵行為，並指其聲音相當重要。

蘇利文與楊潔篪14日會談七小時，事後並未發布聯合聲明，白宮發出的聲明僅一段，稱蘇利文提到一系列雙邊議題，充分討論俄烏戰爭，美中強調保持溝通管道暢通的重要性；這次會談是延續去年11月15日美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平的視訊峰會成果。

白宮聲明並未提及台海局勢，美國資深官員在會後的電話簡報會說明時主動提到，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策，並關切北京在台海的挑釁舉動；雙方也談到朝鮮半島局勢和戰略風險管控，美中將確保競爭不會激化為衝突。