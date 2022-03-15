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陳其邁借鏡德國經驗 明年能否出訪要看疫情發展

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
德國在台協會處長許佑格（左）拜會高雄市長陳其邁，雙方期待為台德間帶來更密切交流。圖／高雄市政府提供
德國在台協會處長許佑格（左）拜會高雄市長陳其邁，雙方期待為台德間帶來更密切交流。圖／高雄市政府提供

德國在台協會處長許佑格拜訪高雄市長陳其邁，雙方話題圍繞在循環經濟、智慧城市、都市改造，德國明年有場重要建築展，許佑格邀其邁市長赴德參訪。陳其邁說，循環經濟是德國強項，他曾陪蔡英文總統出訪德國，對德國綠能領域發展印象深刻，透過循環方式轉成對社會發展有幫助的能量，是台灣能源轉型重要借鏡。

前年8月完成補選，陳其邁上任1年半以來，重視與國際友人交流，市府行國處團隊也盡心盡力規畫，去年原本有意安排市長在今年4、5月出訪日本，今年初本土疫情再起，計畫生變，或許明年有機會參訪歐洲城市，但視疫仍是一項不確定因素。幕僚透露，其邁市長希望任內能安排出國訪問，顧及出訪返國後要隔離，「一切計畫就先熄火了！」

昨天是陳其邁與許佑格第三度碰面，上一次碰面是去年12月，德商默克集團在高雄投資170億元，在路竹科學園區舉行動土典禮，當時陳其邁以「搶親」為喻，指打敗許多競爭對手，才爭取到默克設廠。

陳其邁提到，台灣與德國近年來簽訂數項合作備忘錄，雙邊關係穩定發展，共享自由、民主與人權等核心價值，也與德國同樣致力於轉型正義議題，在蔡英文總統領導下，不僅是亞洲第一個推動同性婚姻的國家，也通過《促進轉型正義條例》。陳其邁也感謝去年德國新政府對台灣實質參與國際組織的支持，國會高票通過「深化與台灣交流」請願案決議，在台德間既有穩固基礎下，未來將能有更密切交流。

陳也談及施政重點，高雄積極發展智慧應用，包含打造高雄成為全球先進半導體製程中心，透過「亞灣5G AIoT創新園區」計畫扶植新創產業。他說，德國有許多傑出大型企業，未來雙方將可發展投資、引進技術，帶來更多商機。

「綠能是高雄產業轉型關鍵要素！」陳其邁說，德商與台灣企業發展風力發電有些技術合作，高雄有不少國營企業及中小企業，如何推動數位轉型也是市府注重的領域，期盼與德國開拓新合作契機，加速產業轉型。

許佑格稱讚高雄已成為高科技產業重要城市，逐漸形成半導體產業鏈生態系，路科、橋科等園區未來勢必吸引更多德商，協會樂意與市府討論投資議題，攜手促進更多產業合作，為德商與台灣政府之間建立聯繫管道。

許佑格回想20年前來台時，高雄捷運興建腳步剛啟動，如今回到高雄看到捷運系統發展感到驚豔。基礎建設對高科技產業發展很重要，邀請市長、市府代表團出席明年在德國舉行的國際建築展，可就城市創新發展、都市空間規畫及基礎建設等議題，分享彼此發展經驗。

高雄與德商已有一些合作基礎，例如高雄捷運公司、漢翔航空工業都與西門子公司有技術合作，陳其邁說，軌道產業、航太產業都是可合作領域，關於技術研發、創新等面向，彼此蘊藏厚實的合作潛力。

國立高雄大學建築學系教授曾梓峰、中德文教基金會董事長王仁宏也陪同出席，曾梓峰是德國通，是德國在台協會駐高雄名譽代表，曾梓峰說，以工業起家的高雄，產業發展軌跡與德國各工業大城類似，近來南台灣高科技、文化、教育影響性與日俱增，德國能源、人工智慧、工業4.0等強項，都是值得借鏡領域，強化台德多面向交流，有助促成南台灣經濟轉型、接軌國際。

德國在台協會處長許佑格（右五）拜訪高雄市長陳其邁（右六），交換城市治理經驗，可望開創更多元領域的合作。圖／高雄市政府提供
德國在台協會處長許佑格（右五）拜訪高雄市長陳其邁（右六），交換城市治理經驗，可望開創更多元領域的合作。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（右）送給德國在台協會處長許佑格高雄在地瓷器品牌設計的陶瓷掛飾。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁（右）送給德國在台協會處長許佑格高雄在地瓷器品牌設計的陶瓷掛飾。圖／高雄市政府提供

德國 陳其邁 捷運

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