國民黨議員宋雨蓁退黨參選 民眾黨參選人：不意外

國民黨新北市山地原住民議員宋雨蓁日前宣布退黨挑戰連任，民眾黨新北市山地原住民市議員參選人林家豪表示，對於認真的宋雨蓁做出這個決定並不訝異。

他說，因為從目前國民黨原住民議員選區擬提名的參選人方向，能再次看到青年族群在國民黨體系發展的困境，也很難看出國民黨對於只有一席的新北市山地原住民席次的重視。他對於所有願意為原住民權益發聲的夥伴，不管未來立場相同與否，都會勇敢的支持這份捍衛原住民權益的精神。

林家豪指出，現象與問題是二個不同層面的討論階段，如同他看待原住民族群活動中青年參與度較低的現象，不會一昧檢討活動的內容，而是透過與青年、耆老及利害關係人的對話中，分析反饋並找到主要因素。

林家豪提到，像是青年於活動中的角色問題，如果只是來現場走馬看花，那不如在家看直播或許還更有意願，這些都是必須重視的一環；而國民黨黨員出走潮的現象，討論的不只是目前的山地原住民選區擬參選人的在年齡問題，除了青年發展困境等因素，而是整個黨對於原住民政策的整體方向，也連結到擬參選人的公共參與經驗累積及專業素養是否足夠支撐新北市族人未來發展的潛力。

林家豪指出，他將會持續分享對於新北市原住民族群領導人制度、產業發展機制、文化發展路徑以及青年政策與教育制度的分析及理念，希望能獲得大家支持。