快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怪象！各黨初選就砸大錢 卻不受任何法規管制

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
公督盟今與民眾黨立委張其祿、時代力量立委王婉諭等人，呼籲朝野將初選納入「政治獻金法」規範，以監督不透明、規模龐大的經費來源。記者李承穎／攝影
公督盟今與民眾黨立委張其祿、時代力量立委王婉諭等人，呼籲朝野將初選納入「政治獻金法」規範，以監督不透明、規模龐大的經費來源。記者李承穎／攝影

各政黨初選如火如荼開打，街頭上四處可看見參選人看板、文宣，但政治獻金法卻未規定初選經費，公督盟今與民眾黨立委張其祿、時代力量立委王婉諭等人，呼籲朝野將初選納入「政治獻金法」規範，以監督不透明、規模龐大的經費來源。

公督盟理事長曾建元說，成熟政黨政治國家都將初選納入政治獻金一環，現在初選早就開始，實質的政治獻金已啟動，但三月已展開的初選，政治獻金法卻規定4月25日受理成立專戶，這是相當荒唐的事情，法規與現實產生高度落差，政治人物作為終身志業，不會只有選舉期間才需要政治獻金，除了國家給的薪水，平時都需要政治獻金支持，卻毫無規範。

張其祿、王婉諭等人皆支持修法，張其祿說，以立委來說沒有多少錢，怎可能掛動輒幾千萬、幾億的看板， 跟立委收入明顯不可能達成，若政治獻金的透明，需要更陽光立法規範，既然初選時的賄選可被選罷法規範，初選入法並非做不到，且初選時散佈謠言、假消息等也不能納入選罷法，造成拚命砸錢、拚命攻擊的怪象。

王婉諭說，初選相關支出收入無須申報，違背政治獻金法立法初衷，在金錢政治結構下，無法可管，沒背景或小黨參選人沒有辦法參與，未來談論相關議題，收到大量資源的民代很難有公平立場，「公開透明才是民主政治最好的防腐劑。」

台灣青年民主協會理事長張育萌說，如今初選的年輕人有兩種，一種有派系支持，第二種家世顯赫，這不是巧合、秘密，是政治獻金法漏洞造成一般年輕人參與政治很困難，北部參選人動輒要有一到兩百萬元支出，一般年輕人很難靠自己力量掏錢，沒有背景的人根本很難參與政治。

公督盟指出，修正政治獻金法，新增「政黨初選候選人」之概念，將其納入政治獻金法範疇，確保初選金流、資源能清楚揭露，讓政治活動能更公正與公平，有效健全民主政治發展。並修正「公職人員選舉罷免法第四十一條、第一百零四條條文修正草案」，避免政黨初選的高額支出超過正式選舉，亦將意圖使人不當選之條文適用政黨初選，遏止謠言、假消息散佈。

政治獻金 張其祿

延伸閱讀

時代力量籲兵役改革 80歲前國防部長喊話願接受教召

立委要求營養午餐定價公式 教育部：由地方政府訂定

通膨衝擊學校營養午餐 王婉諭籲訂專法確保資訊透明

憂通膨壓垮學校營養午餐 立委籲速提專法解困境

相關新聞

挺過私菸案羅雅美回任華航副總 王國材回應了

2019年7月國內爆發國安私菸案，華航涉案人員包含資深副總羅雅美、前副總邱彰信等。其中，羅雅美降調為董事長特別助理。時隔...

評／環團籲限用生理用品 恐加深女性歧視問題

「衛生棉、紙尿布垃圾量大，應鼓勵環保生理用品」這是今（2022）年婦女節當天所召開的「支持愛用環保生理／衛生用品」記者會後，與會團體一起喊三次的口號。姑且先不論出席的看守台灣協會祕書長謝和霖在該記者會上說出「不只是衛福部的問題，環保署是不是有責任，要來限用這些免洗、隨用即丟的生理用品」

「被鏡電視騙了」 立委籲NCC撤照

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥昨天赴立法院報告業務概況，鏡電視仍是備詢焦點，立委洪孟楷要求ＮＣＣ在三月底以前提出...

【蘇揆愛吵架／上】蘇的霸道綠營也有雜音 游錫堃順勢將禁反質詢入法？

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安的「反質詢」戰火餘波盪漾，立法院長游錫堃明天（17日）將召集朝野協商，討論禁止反質詢入法。蘇揆常在國會殿堂舌戰在野黨立委，綠營內部也有質疑聲浪，一位黨政高層就直言，民進黨掌握行政立法大權，閣揆答詢應理直氣和，蘇貞昌卻常主動挑起爭端，格局不夠大，更是造成現在行政立法、朝野僵局的主因之一。

立委指中正紀念堂「台灣人的疤」 文化部有完整方案

促轉會5月完成階段性任務，文化部將接手轉型正義「不義遺址」的保存。文化部長李永得今赴立院進行業務報告，表示將配合行政院後...

農地違法超商數百家 時力再爆知名超商門市占用國有地

台灣連鎖超商將近1萬2千家，不過時代力量立委陳椒華日前舉行記者會指出，全台有超過數百家超商違法在農地興建營業，她今再舉行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。