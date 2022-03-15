怪象！各黨初選就砸大錢 卻不受任何法規管制

各政黨初選如火如荼開打，街頭上四處可看見參選人看板、文宣，但政治獻金法卻未規定初選經費，公督盟今與民眾黨立委張其祿、時代力量立委王婉諭等人，呼籲朝野將初選納入「政治獻金法」規範，以監督不透明、規模龐大的經費來源。

公督盟理事長曾建元說，成熟政黨政治國家都將初選納入政治獻金一環，現在初選早就開始，實質的政治獻金已啟動，但三月已展開的初選，政治獻金法卻規定4月25日受理成立專戶，這是相當荒唐的事情，法規與現實產生高度落差，政治人物作為終身志業，不會只有選舉期間才需要政治獻金，除了國家給的薪水，平時都需要政治獻金支持，卻毫無規範。

張其祿、王婉諭等人皆支持修法，張其祿說，以立委來說沒有多少錢，怎可能掛動輒幾千萬、幾億的看板， 跟立委收入明顯不可能達成，若政治獻金的透明，需要更陽光立法規範，既然初選時的賄選可被選罷法規範，初選入法並非做不到，且初選時散佈謠言、假消息等也不能納入選罷法，造成拚命砸錢、拚命攻擊的怪象。

王婉諭說，初選相關支出收入無須申報，違背政治獻金法立法初衷，在金錢政治結構下，無法可管，沒背景或小黨參選人沒有辦法參與，未來談論相關議題，收到大量資源的民代很難有公平立場，「公開透明才是民主政治最好的防腐劑。」

台灣青年民主協會理事長張育萌說，如今初選的年輕人有兩種，一種有派系支持，第二種家世顯赫，這不是巧合、秘密，是政治獻金法漏洞造成一般年輕人參與政治很困難，北部參選人動輒要有一到兩百萬元支出，一般年輕人很難靠自己力量掏錢，沒有背景的人根本很難參與政治。

公督盟指出，修正政治獻金法，新增「政黨初選候選人」之概念，將其納入政治獻金法範疇，確保初選金流、資源能清楚揭露，讓政治活動能更公正與公平，有效健全民主政治發展。並修正「公職人員選舉罷免法第四十一條、第一百零四條條文修正草案」，避免政黨初選的高額支出超過正式選舉，亦將意圖使人不當選之條文適用政黨初選，遏止謠言、假消息散佈。