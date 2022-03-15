民調／七成願為保台戰、挺延長兵役 對美出兵助台信心降

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會今共同舉辦「烏克蘭戰爭與台海安全」民調發表會，民調顯示，若中國大陸對台採取軍事行動，有70.2%受訪者願意為保衛台灣而戰；另針對國軍延長義務役役期，有近七成（69.6%）民眾表示支持。

近期台灣的兵役教召制度成國人關注焦點，對於號稱「史上最硬」的後備軍人教召新制，有70.4%民眾表示支持，有19.1%表示不支持。

民調發表會由台灣國際戰略學會理事長王崑義主持，文化大學社科院院長趙建民、東華大學教授施正鋒、台灣國際戰略學會秘書長張明睿、台灣國際戰略學會執行長羅慶生與談。

趙建民指出，台灣與烏克蘭絕對不一樣，但有其相似之處，都是對抗專制國家的前沿，雙方危機意識都非常低，且為政治考量故意刺激比較大的一方；趙建民並說，他認為台灣比烏克蘭更危險，而政府目前的作為看起來並沒有從這次烏克蘭危機汲取教訓，另從民調看來，老百姓反而因烏克蘭危機變得比較理性，比較現實評估問題。

根據民調，對於美國是否會在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣，有42.7%台灣民眾認為美國會出兵協助，而有47.3%認為不會，兩者差異不大，顯示民眾對美國出兵協助的態度分歧；若對照學會於2020年10月發表的台海安全民調，當時有半數以上民眾認為美國會出兵協助台灣，相對高於本次調查，顯示近兩年民眾對美國派兵支援的信心有所改變。

未來兩岸關係發展方面，77.3%民眾認為應維持「和平往來」，僅16.1%民眾認為應「抗中保台」。

61.6%民眾不認同「今日烏克蘭，明日台灣」說法，顯示多數民意未將俄烏的緊張情勢加諸在兩岸關係上；至於烏克蘭戰爭爆發後是否會引發中國大陸想加快統一台灣的步伐，民調顯示有62.4%民眾認為不會加快。

此民意調查委由山水民意研究股份有限公司執行，民調以全台地區（含離島）年滿20歲以上民眾為調查訪問對象，民調訪問期間為3月11日至13日，共完成1076份有效樣本數。