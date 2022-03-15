中常委不滿趙少康指點 朱立倫：任何人都不要再當螃蟹

國民黨將在明天中常會通過中常委選制改革案，昨天中常委蔣根煌設席宴請新任中常委，遊說通過新改革方案，會中有中常委不滿中廣董事長趙少康對國民黨指指點點，黨主席朱立倫受訪表示，黨的改革腳步不會停止，大家炮口一致對外，「任何人都不要再當螃蟹，國民黨不要變成螃蟹黨」。

國民黨中常委選制改革方案，除了選任中常委降至25席（民代須占15席）外，也將分區選出中常委。會中決議由上周四秘書長黃健庭召集小組會議，參與的中常委包含蔣根煌、劉大貝、吳怡玎，以及副秘書長李彥秀、智庫執行長柯志恩。

媒體上午詢問朱立倫中常委改革案和考紀會查案進度，朱立倫表示，兩者並進，改革不能停止腳步，查賄一定毋枉毋縱，本周就會針對改革方案提出草案。

而昨天蔣根煌邀請中常委餐敘，針對改革方案進行溝通，希望能在明天的中常會順利通過，不過參家的中常委不多，也有中常委不滿被「摸頭」拒絕出席。還有中常委在餐敘中發表對趙少康的不滿，認為他過去在新黨新黨，有一段時間不在國民黨，不該對國民黨指指點點。