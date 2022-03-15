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憲兵：戰時督轄警政民防團隊近廿萬人防護國家關鍵設施

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部近期向立法院提出兵力結構檢討報告指出，憲兵戰時任務轉換，納入作戰區管制，並負責督轄管內警政單位及民防團隊，指揮編管人員計19萬9千餘人，對轄內各處國家關鍵基礎設施實施防護，能發揮全民總力，確保國家安全。圖／讀者提供
憲兵指揮部近期向立法院提出兵力結構檢討報告指出，憲兵戰時任務轉換，納入作戰區管制，並負責督轄管內警政單位及民防團隊，指揮編管人員計19萬9千餘人，對轄內各處國家關鍵基礎設施實施防護，能發揮全民總力，確保國家安全。圖／讀者提供

憲兵指揮部近期向立法院提出兵力結構檢討報告指出，憲兵戰時任務轉換，納入作戰區管制，並負責督轄管內警政單位及民防團隊，指揮編管人員計19萬9千餘人，對轄內各處國家關鍵基礎設施實施防護，能發揮全民總力，確保國家安全。

蔡總統下令將憲兵203及204指揮部2席指揮官復編少將，但立法院質疑，此舉雖有助地方事務協調及資深優秀人才留任，但憲兵員額總數不足、區域兵力分配不均，各地區指揮部平均僅數百人力，實際上等同營級大小，如今卻由少將領軍，突顯當前憲兵背後整體兵力結構的矛盾和隱憂，長而往之，無論首都衛戍還是各地憲兵勤務，都將受到影響，要求憲兵提出說明。

憲兵指揮部表示，憲兵平時執行總統、副總統安全維護、國安情蒐、反恐制變、司法警察勤務、軍紀維護及機敏處所安全維護、軍事演訓、犯罪偵防及重大災害防救等國土安全任務，並與檢、警、調等情治及法治機關，共同偵辦案件、協力社會治安維護工作。

憲指部進一步說，憲指部戰時任務轉換納入作戰區管制，以遂行國土防衛作戰任務，並統合各地區情治機關，綜彙各情治單位情資，提供各作戰區指揮官決心下達之參考；負責督轄管內警政單位及民防團隊，執行治安維護、維持社會秩序、支援軍事作戰及救災任務，防止敵滲透、破壞，確保後方地區安全，以利主戰部隊遂行作戰，並對轄內各處國家關鍵基礎設施實施防護，指揮編管人員計19萬9千餘人，發揮全民總力，確保國家安全。

憲指部表示，憲兵在五年編裝調整規劃架構下，已依編裝一致性原則及各地區任務特性，於109-110年全般檢視並調整各部隊編裝；爾後持續依「打、裝、編、訓」思維程序，配合作戰及後勤政策實際需求，研擬兵力目標、兵力結構與裝備調整等編裝需求分析，以作為編裝調整的參據。

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