與侯友宜醞釀「反朱聯盟」？ 蔣萬安：只有團結聯盟
國民黨中常委選舉「賄聲賄影」，新北市長侯友宜與國民黨立委蔣萬安都呼籲黨中央要改革，被外界解讀為醞釀「反朱聯盟」。蔣萬安說，任何說反對誰的聯盟，都是外界的見縫插針，沒有什麼「反朱聯盟」，現在唯一要推動的就是團結聯盟。
蔣萬安說，國民黨現在的氣勢確實比較低迷，過去當國民黨艱困的時候，有些人選擇保持距離、切割甚至跳船。但是他會堅定的留下，因為只有留下，才能改變，也才能號召更多的人參與進行改革的行動。
對於延攬新北市政府前顧問林芥佑到競選團隊，蔣萬安表示，林芥佑目前是協助他的跨領域創新協會，接下來會舉辦一系列關於培養年輕人、公共議題的討論。
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