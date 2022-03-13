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再嗆蘇貞昌 蔣萬安：繼續口出惡言「是沒肩膀的閣揆」

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安說，國民黨的民代只關心穩定供電，要政府解決問題。本報資料照片
國民黨立委蔣萬安說，國民黨的民代只關心穩定供電，要政府解決問題。本報資料照片

行政院長蘇貞昌在立法院質詢時因為被問及停電問題槓上蔣萬安，昨天更痛批他是「街頭小混混」，還稱對方不客氣，他也無法緘默不語。蔣萬安上午受訪說，堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言，進行人身攻擊，「這是沒有肩膀的閣揆」。

蔣萬安表示，國會議員基於職責在國會殿堂反映人民的心聲，強力監督質詢政府，這是天經地義，也是憲法所保障的制度。但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言，進行人身攻擊，「這是沒有肩膀的閣揆」，也是不負責任的政府。

蔣萬安說，這兩天看到國民黨民代集中火力，就只關心民生用電狀況，以及接下來是不是能夠穩定供電，希望執政黨能拿出肩膀來解決；反觀民進黨民代，「就只在乎蘇院長的面子、脾氣」，這不是符合民眾期待的。希望大家是多一分鐘來討論如何解決用電問題，少一秒鐘來噴政治口水。

「希望民進的民意代表不要只關心我的家世」，蔣萬安說，國民黨的民代只關心穩定供電，要政府解決問題。

對於台北市副市長黃珊珊質疑蔣萬安的質詢沒有能力對抗民進黨，不利於台北市長選情。對此，蔣萬安表示，他還是希望各界能多花一分鐘來談解決用電，少花一秒鐘來噴政治口水，才是人民之福。

媒體追問蔣萬安，接下來是否暫停總質詢，或是要求蘇貞昌道歉甚至杯葛蘇報告？他表示，國民黨團會進行相關的討論。

此外，民進黨議員梁文傑酸蘇貞昌應該道歉，因為蔣萬安的祖父未必姓蔣。蔣萬安說，其實這兩天他看到全台各地都還是有發生停電、跳電的狀況，他很希望這些民進黨的民代能夠多談怎麼解決用電，少噴政治口水，多關心人民停電、產業用電，是可忍孰不可忍，不要只關心蘇貞昌發脾氣。

蔣萬安 民進黨 蘇貞昌

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