基市下修公投門檻 提案議員之一王醒之：過程暗潮洶湧

基隆市11名市議員提案修正「基隆市公民投票自治條例」，跟進母法將投票權從20歲下修到18歲等規定。提案人之一王醒之說，推動修法過程暗潮洶湧，各種力量、利益、關係在市府與議會間穿梭攪動，考驗所有人對民主價值的認知。議會14日討論本案，號召民眾旁聽，一起關注這個議題。

立法院2017年底三讀通過公民投票法修正案，下修公投權年齡及提案、連署人數門檻，隔年初總統公布施行。基隆市是全台至今尚未跟進修改自治條例的少數縣市之一，投票權年齡和提案、連署門檻高於公投法規定。

王醒之說，基隆市公民投票自治條例修正草案是由他（無黨籍）、陳薇仲（時代力量）、張淵翔（國民黨）和呂美玲（國民黨）領銜提案，再邀市議員莊榮欽（國民黨）、宋瑋莉（國民黨）、俞叁發（國民黨）、江鑒育（國民黨）、張耿輝（無黨籍）、莊錦田（親民黨）和楊秀玉（親民黨），合計11名跨黨派議員共同提案。

王醒之表示，他從社會運動出身，一直知道推動社會變革會面對阻力。阻力的來源經常是恐懼，並不一定都是惡意，但一定有恐懼。面對公投修法案會有什麼恐懼？恐懼直接民主取代間接民主，深怕以後沒有人需要民代了；恐懼社會變得太民主，會很亂、很難管理；恐懼自己不能再掌握已經習慣的權力或利益，因為體制越來越透明，或者恐懼進步的光環就此轉移到別人身上。

王醒之認為，地方政治有很多「遊戲」難以直白說出，他只能先用非常抽象的話語形容，就是這段時間真的是暗潮洶湧，各種力量、利益、關係攪動穿梭在市政府與市議會之間，考驗所有人對於民主價值的認知，所以想要阻撓提案進程，提高公投成案的連署門檻。