快訊

Live／HBL女子季軍戰 陽明vs.永仁拚球季最後榮耀

台南女中1學生家人確診 全校大清消班級停課2天

基市下修公投門檻 提案議員之一王醒之：過程暗潮洶湧

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會明天討論基隆市公民投票自治條例修正案，提案議員邀請民眾旁聽，一起關注這個議題。圖／基隆市議員陳薇仲提供
基隆市議會明天討論基隆市公民投票自治條例修正案，提案議員邀請民眾旁聽，一起關注這個議題。圖／基隆市議員陳薇仲提供

基隆市11名市議員提案修正「基隆市公民投票自治條例」，跟進母法將投票權從20歲下修到18歲等規定。提案人之一王醒之說，推動修法過程暗潮洶湧，各種力量、利益、關係在市府與議會間穿梭攪動，考驗所有人對民主價值的認知。議會14日討論本案，號召民眾旁聽，一起關注這個議題。

立法院2017年底三讀通過公民投票法修正案，下修公投權年齡及提案、連署人數門檻，隔年初總統公布施行。基隆市是全台至今尚未跟進修改自治條例的少數縣市之一，投票權年齡和提案、連署門檻高於公投法規定。

王醒之說，基隆市公民投票自治條例修正草案是由他（無黨籍）、陳薇仲（時代力量）、張淵翔（國民黨）和呂美玲（國民黨）領銜提案，再邀市議員莊榮欽（國民黨）、宋瑋莉（國民黨）、俞叁發（國民黨）、江鑒育（國民黨）、張耿輝（無黨籍）、莊錦田（親民黨）和楊秀玉（親民黨），合計11名跨黨派議員共同提案。

王醒之表示，他從社會運動出身，一直知道推動社會變革會面對阻力。阻力的來源經常是恐懼，並不一定都是惡意，但一定有恐懼。面對公投修法案會有什麼恐懼？恐懼直接民主取代間接民主，深怕以後沒有人需要民代了；恐懼社會變得太民主，會很亂、很難管理；恐懼自己不能再掌握已經習慣的權力或利益，因為體制越來越透明，或者恐懼進步的光環就此轉移到別人身上。

王醒之認為，地方政治有很多「遊戲」難以直白說出，他只能先用非常抽象的話語形容，就是這段時間真的是暗潮洶湧，各種力量、利益、關係攪動穿梭在市政府與市議會之間，考驗所有人對於民主價值的認知，所以想要阻撓提案進程，提高公投成案的連署門檻。

基隆市公民投票自治條例修正草案明天在議會臨時會一讀討論，王醒之說，地方性公投是民主制度的防腐劑或煞車皮，當「公僕」沒有能力決定或做出違反民意的決定時，「主人」總是要出面處理，邀請民眾明天上午9點半攜帶證件到基隆市議會登記旁聽，「若有你在現場，會很不一樣。」

基隆市議員陳薇仲（左起）、王醒之、張淵翔和呂美玲領銜提案，修正基隆市公民投票自治條例部分條文，獲得另7名議員連署提案。圖／基隆市議員陳薇仲提供
基隆市議員陳薇仲（左起）、王醒之、張淵翔和呂美玲領銜提案，修正基隆市公民投票自治條例部分條文，獲得另7名議員連署提案。圖／基隆市議員陳薇仲提供

基隆 投票 國民黨

延伸閱讀

基隆11議員提案修正公投自治條例 「補正」民主程序

更換設備現場不收費！天然氣換微電腦表基隆全國最高

擬比照雙北垃圾隨袋徵收 林右昌：方向正確將評估推動

跟進雙北垃圾隨袋徵收？基市正研議專用垃圾袋可行性

相關新聞

基市下修公投門檻 提案議員之一王醒之：過程暗潮洶湧

基隆市11名市議員提案修正「基隆市公民投票自治條例」，跟進母法將投票權從20歲下修到18歲等規定。提案人之一王醒之說，推...

和高雄政二代對手別苗頭 他掛布條「我是媽媽的兒子」

時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德是素人參政，最近在街頭掛布條主打「我是媽媽的兒子」，矛頭對準同選區政二代參選人，他...

羅智強1000公里傾聽桃園 首站遇民怨蘆竹燒3天空污嚴重

台北市議員羅智強今天展開「傾聽桃園1000公里」行腳，第一哩路在機場捷運坑口站外遇見蘆竹的民眾，抱怨美福倉儲連日火警和悶...

【圖輯】照片看歷史／1990年民進黨國代未宣誓遭阻爆激烈衝突

1990年3月13日，國民大會第八次會議期間，由於國民大會主席團決議，認為民進黨國代未依法宣誓，不得行使國代職權，警衛處以強大警力及憲兵阻擋11名民進黨國代進入中山樓參與國民大會，雙方爆發激烈肢體衝突，衝突過程中只有時任副祕書長陳川數度進出衝突地點，但協調均無結果。...

【圖輯】一幕幕離別即是生死相隔...戰火下烏克蘭的淚令人心痛

俄羅斯入侵烏克蘭將近20天，聯合國指超過220萬難民逃離烏克蘭。開戰以來烏克蘭不只首都基輔遭到攻擊，哈爾科夫與馬立波更遭到圍城，烏克蘭動員令徵召預備役軍人，18至60歲男性必須留下來作戰，父親與妻兒離別，情侶在火車站難分難捨，眼神透露著不捨與不安。難民從斷橋下撤離，婦女在遭空襲的房屋旁哭泣，戰爭苦難寫在她們臉上，上帝是否聽見祈禱和平之聲。

民眾黨「華山論壇」高雄起跑 柯文哲火力全開批民進黨

因應2022地方選舉，台灣民眾黨三場「華山論壇」今天從高雄揭幕，黨主席、台北市長柯文哲親自上陣論述創黨政策理念，並採用圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。