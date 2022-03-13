羅智強1000公里傾聽桃園 首站遇民怨蘆竹燒3天空污嚴重

台北市議員羅智強今天展開「傾聽桃園1000公里」行腳，第一哩路在機場捷運坑口站外遇見蘆竹的民眾，抱怨美福倉儲連日火警和悶燒，造成地方上嚴重的空氣污染近4天，到現在還沒有全部處理完，蘆竹和周邊的帶有濃重的塑膠惡臭。

羅智強指出，這些都是對人體有害的毒氣，現在散布在蘆竹民眾苦不堪言，即使戴上口罩也可以聞到空氣的怪味道，民眾說能離暫時開蘆竹就趕快離開。

羅智強希望桃園市政府能夠聽見民眾的聲音，生活的小事就是政府的大事，能用盡一切的力量處理，不要因為聲音比較小比較沒被聽見，就忽略了民眾的感受。他也為桃園市政府加油，希望好好的處理盡快解決這些生活上的問題。

桃園市環保局表示，火警發生後，已經調派監測空氣和水質的車輛，環保署也派車輛支援，同時按空氣汙染法規對美福倉儲業者開罰，確認危害程度後，可以處10萬以上500萬以下的罰金。不過目前火勢還在悶燒中，消防局正全力滅火，環保局會針對空氣和水質嚴密監測。

桃園市消防局表示美福倉儲先前火警，目前仍持續殘火處理中，今天上午6點39分，高雄支援的32公尺型「大鋼牙」高空作業車抵達美福倉儲火警現場，組裝完成以後就立刻協助救災。

羅智強表示，今天先行腳大園，明天一樣在機捷坑口站出發走蘆竹，「傾聽桃園1000公里」是自己像把水倒空的杯子，希望不帶任何的定見，向桃園的朋友請益、傾聽，慢慢形塑對桃園的想法，走過的當中去發掘大家的心聲。