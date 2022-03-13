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議員提名先於市長 國民黨3/18啟動北市議員兩梯次初選

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
備戰年底台北市地方選舉，國民黨在可能的市長候選人人選已幾乎定於一尊下，確定首度先啟動市議員初選，再完成市長候選人提名。而市議員提名作業時程也已送組發會核定，預計18日周五公告啟動，3月22日展開第一梯次初選。本報資料照片
備戰年底台北市地方選舉，國民黨在可能的市長候選人人選已幾乎定於一尊下，確定首度先啟動市議員初選，再完成市長候選人提名。而市議員提名作業時程也已送組發會核定，預計18日周五公告啟動，3月22日展開第一梯次初選。本報資料照片

備戰年底台北市地方選舉，國民黨在可能的市長候選人人選已幾乎定於一尊下，確定首度先啟動市議員初選，再完成市長候選人提名。而市議員提名作業時程也已送組發會核定，預計18日周五公告啟動，3月22日展開第一梯次初選。

據了解，北市黨部與黨中央一度希望盡快完成台北市長提名，但目前可能參選人中聲望最高的立委蔣萬安卻希望愈晚愈好，包含在2月8日陪黨副秘書長羅智強400公里徒步謝票活動等場合，即曾倡議先完成市議員提名。

對此，台北市黨部表示，因為市長提名作業仍待黨中央進一步整合、協調與指示，目前的做法，就是讓市長與市議員提名脫鉤雙軌思考，而非考慮哪項選舉提名先後問題，能先完整整合、提名的就先走。

曾為前立委丁守中輔選台北市長選舉、曾任蔣萬安幕僚的國民黨青年部前副主任詹為元分析，此次國民黨台北市地方選舉提名，雖有別於過往先市長、再議員的初選順序，但對黨在台北市的整體選戰布局不一定是壞事。

詹為元說，畢竟其他政黨或陣營的台北市長候選人也還未底定，國民黨的台北市長人選先確定，徒增對手攻擊機會，不利選戰攻防；此外，市議員人選先完成提名，也可讓黨可能的市長候選人可以避開市議員初選亂局，有利後續整合。

國民黨台北市議員初選提名作業將分兩梯次，第一梯次包含第一（士林北投）、三（松山信義）、五（中正萬華）與平地原住民、山地原住民等5個選區，第二梯次則為第二（內湖南港）、四（中山大同）、六（大安文山）等3個選區。

第一梯次規劃3月22、23日領表，22至24日登記，而有可以逕直提名的現任議員（即新人自行初選選區），市議會黨團要於3月30日前完成推薦提名。有競爭選區，4月1日協調確定最後參選人選與初選遊戲規則。

第一梯次各選區初選參選人確定後，將於4月2日至4月27日之間分區完成政見說明會與初選民調（視民調公司檔期決定實際施測時間），並於民調執行完畢次日即公布所執行選區的民調初選結果。

第二梯次規劃4月6、7日領表，6至8日登記，而有可以逕直提名的現任議員（即新人自行初選選區），市議會黨團要於4月14日前完成推薦提名。有競爭選區，4月16日協調確定最後參選人選與初選遊戲規則。

第二梯次各選區初選參選人確定後，將於4月17日至5月11日之間分區完成政見說明會與初選民調（視民調公司檔期決定實際施測時間），並於民調執行完畢次日即公布所執行選區的民調初選結果。

北市 民調 國民黨

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