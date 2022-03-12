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蘇貞昌屢屢反質詢 國民黨團：不排除暫停總質詢討公道
行政院長蘇貞昌再於立法院反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，卻還持續追罵蔣是小混混。國民黨團總召曾銘宗表示，之後除將繼續訴諸輿論討公道，還將要求立法院長游錫堃召開朝野協商確認落實議事規範，否則不排除暫停總質詢。
為讓蘇貞昌無從迴避缺電爭議，曾銘宗也指出，3月4日朝協協商共識邀請蘇3月底前到立院專案報告「303興達電廠事故致全台停電情形」一事，國民黨團也會要求盡快到院完成，接受監督。
曾銘宗表示，基於行政機關是被監督對象，與立委之間又處於資訊優勢者，立法院職權行使法明定，政府官員到立法院接受質詢，不論是再委員會或院會，均不得反質詢，蘇貞昌屢屢反質詢做法，已經違反法律規定。
曾銘宗也提到，當行政官員接受質詢時反質詢立委，主持議事的立法院長或委員會召委有責任予以制止，但顯然周五主持院會的游錫堃沒有善盡職責，主持議事失能、不中立，甚至故意縱容蘇貞昌，游也要為整起爭議負起部分責任。
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