菸害防制法闖關／加熱菸電子煙進學校 校園驚見小菸商

新型菸品對青少年健康的影響不容小覷，衛福部國健署一〇八年調查，國高中生抽菸比率上升，推估逾五萬七千名青少年吸電子煙，一萬六千名青少年使用加熱菸。最近傳出國中生為了籌錢買加熱菸，霸凌勒索同學；加熱菸不似紙菸可能殘留菸味，更使查緝難度增加。

加熱菸的煙彈、載具價格不菲，主機價格一台約三千至六千元，煙彈每包也要一至兩千元，日前北部某國中一群男同學為了抽加熱菸，竟勒索同學，每次提供千元不等金額，直到遭霸凌同學的父親驚覺，「家裡的錢常常不見」、「孩子常以不明原因要錢」，透過老師才知孩子竟因為加熱菸被霸凌。

過去對吸菸者印象多半較差，包括全身有臭味、周遭烏煙瘴氣，如今菸商將抽加熱菸包裝成「潮物」，誤導年輕人。台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然指出，吸菸形象改變，在學生同儕壓力下，班上風雲人物、意見領袖、成績好、有錢家小孩都抽電子煙、加熱菸時，許多人誤以為新型菸品就是時髦、流行、時尚。

郭斐然表示，傳統菸草一次就要抽完一根，時間約五至十分鐘，容易在身上殘留味道，如今電子煙、加熱菸「無需一次抽整支」，上課前偷抽兩口、只要一分鐘，無臭無味容易藏，老師根本抓不到。且校園內現在有「小菸商」，與菸商透過網路、ＬＩＮＥ線上交易，在班上形成「壓力」，不抽菸顯得格格不入。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽指出，家長憂心新型菸品對小孩有害，且加熱菸廠商將載具外觀製作酷炫，宛如智慧型手機般精美，質感外表下對孩子都是誘惑，一旦成癮擺脫不了，「買菸錢」就成大問題。且二〇二三年教官全面退出校園，如果老師、教官都管不了，家長也對新型菸品不了解，「孩子的健康誰來把關？」

爲了不讓下一代成為新興菸品受害者，全國家長會長聯盟將於三月十四日起，對學長家長進行意見調查，預計三月底公布調查結果，彙整意見後將提供立法院作修法參考。