聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安挨批混混 藍委：蘇貞昌要多囂張才這樣抹黑立委

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委蔣萬安（右）昨在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）反而嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道
國民黨立委蔣萬安（右）昨在立法院質詢停電議題，行政院長蘇貞昌（左）反而嘲諷國民黨承諾反攻大陸，到現在還沒反攻，是最不負責任的政府。圖／翻攝國會頻道

行政院長蘇貞昌以「你祖父還承諾反攻大陸」反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，但蘇今天卻加碼解釋因為蔣質詢時像「街頭小混混」。國民黨立委李貴敏晚間在臉書批評，一個政府與閣揆要多囂張、跋扈，才會抹黑立委質詢如小混混挑釁。

國民黨立委洪孟楷也質疑，蘇貞昌在國會答詢，聽到立委質詢兩句話就忍無可忍，那全台缺電、停電、跳電那麽多次，怎麼沒看到蘇也「忍無可忍」？隨天氣進入夏天，用電只會越來越吃緊，「欠電」的民進黨應拿出辦法解決問題。

國民黨立委賴士葆則批評，蘇貞昌面對立委質詢，不敢承諾不缺電，反惱羞成怒辱罵立委的祖宗，根本是民主國家恥辱；駡蔣萬安是街頭小混混，蘇本人反更像大尾鱸鰻，且類似爭議還非第一次，國人要忍受這樣粗暴鄙俗的閣揆到何時？

李貴敏表示，缺電是現在老百姓最關心的事情，蔣萬安質詢要求政府承諾不再發生大停電，說穿了就是因政府失靈，擺明沒辦法保證供電無虞，但堂堂行政院長沒辦法回應質疑，竟還惱羞成怒用人身攻擊的招數來轉移焦點、推卸責任。

李貴敏也提到，昨天桃園機場停電，今天汐止又停電，行政單位卻只玩名詞遊戲，在缺電或斷電上打轉，難道沒看到美國商會報告表明2022政府最該做的就是「能源政策」？難道不知道老百姓最擔心家中冰箱或電器用品會因突然停電故障？

李貴敏說，民進黨政府做事不論是非，所有用心都擺在政治考量，老百姓所需要的事情統統都不做。全台各地紛傳跳電、停電、斷電，產業重創，官員最後只能用小孩鬥嘴招式，扯立委祖父轉移焦點？這個跋扈政府才是國家危機所在。

停電 李貴敏 國民黨

延伸閱讀

蘇貞昌反質詢蔣萬安 朱立倫：游錫堃保持沈默不負責任

蘇貞昌說蔣萬安像街頭小混混 徐巧芯：以為蘇自我介紹

蘇貞昌批蔣萬安街頭混混 國民黨：蘇才坐實是國會流氓

影／蘇貞昌以反攻大陸比缺電 蔣萬安：沒有肩膀、不負責任

相關新聞

蔣萬安挨批混混 藍委：蘇貞昌要多囂張才這樣抹黑立委

行政院長蘇貞昌以「你祖父還承諾反攻大陸」反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，但蘇今天卻加碼解釋因為蔣質詢時像「街頭小混混」。...

民眾黨「華山論壇」高雄起跑 柯文哲火力全開批民進黨

因應2022地方選舉，台灣民眾黨三場「華山論壇」今天從高雄揭幕，黨主席、台北市長柯文哲親自上陣論述創黨政策理念，並採用圓...

蘇貞昌反質詢蔣萬安 朱立倫：游錫堃保持沈默不負責任

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院質詢時要求行政院蘇貞昌承諾不再發生大停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨主席朱立倫...

大陸為何對調停俄烏興致缺缺？ 一問題牽涉台灣很尷尬

「長江黃河不會倒流」中國大陸國務院總理李克強在全國人大閉幕後的總理記者會上，對於中國大陸的改革開放步伐，再度承諾不會走回頭路。而對於兩岸關係，他強調大政方針就是「堅持一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。

議員批花公帑請陸企吃飯 柯P反嗆「意識形態重」

台北市議員林穎孟昨天爆料台北市長柯文哲花公帑請中國大陸企業吃飯，不滿北市府拒絕提供出席名單。柯文哲反批對方意識形態太重，...

與侯友宜同台談青年接棒 朱立倫：希望我們都趕快退下

國民黨主席朱立倫今天與新北市長侯友宜在黨籍立委江啟臣成立啟思民本基金會活動上同台，兩人不約合同大談青年接棒。朱表示，「我...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。