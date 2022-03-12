蔣萬安挨批混混 藍委：蘇貞昌要多囂張才這樣抹黑立委

行政院長蘇貞昌以「你祖父還承諾反攻大陸」反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，但蘇今天卻加碼解釋因為蔣質詢時像「街頭小混混」。國民黨立委李貴敏晚間在臉書批評，一個政府與閣揆要多囂張、跋扈，才會抹黑立委質詢如小混混挑釁。

國民黨立委洪孟楷也質疑，蘇貞昌在國會答詢，聽到立委質詢兩句話就忍無可忍，那全台缺電、停電、跳電那麽多次，怎麼沒看到蘇也「忍無可忍」？隨天氣進入夏天，用電只會越來越吃緊，「欠電」的民進黨應拿出辦法解決問題。

國民黨立委賴士葆則批評，蘇貞昌面對立委質詢，不敢承諾不缺電，反惱羞成怒辱罵立委的祖宗，根本是民主國家恥辱；駡蔣萬安是街頭小混混，蘇本人反更像大尾鱸鰻，且類似爭議還非第一次，國人要忍受這樣粗暴鄙俗的閣揆到何時？

李貴敏表示，缺電是現在老百姓最關心的事情，蔣萬安質詢要求政府承諾不再發生大停電，說穿了就是因政府失靈，擺明沒辦法保證供電無虞，但堂堂行政院長沒辦法回應質疑，竟還惱羞成怒用人身攻擊的招數來轉移焦點、推卸責任。

李貴敏也提到，昨天桃園機場停電，今天汐止又停電，行政單位卻只玩名詞遊戲，在缺電或斷電上打轉，難道沒看到美國商會報告表明2022政府最該做的就是「能源政策」？難道不知道老百姓最擔心家中冰箱或電器用品會因突然停電故障？

李貴敏說，民進黨政府做事不論是非，所有用心都擺在政治考量，老百姓所需要的事情統統都不做。全台各地紛傳跳電、停電、斷電，產業重創，官員最後只能用小孩鬥嘴招式，扯立委祖父轉移焦點？這個跋扈政府才是國家危機所在。