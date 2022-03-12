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民眾黨「華山論壇」高雄起跑 柯文哲火力全開批民進黨

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
民眾黨主席柯文哲說，民眾黨以「台灣的整體利益，人民的最大福祉」為初衷，希望台灣能夠變得更好。記者徐白櫻／攝影
民眾黨主席柯文哲說，民眾黨以「台灣的整體利益，人民的最大福祉」為初衷，希望台灣能夠變得更好。記者徐白櫻／攝影

因應2022地方選舉，台灣民眾黨三場「華山論壇」今天從高雄揭幕，黨主席、台北市長柯文哲親自上陣論述創黨政策理念，並採用圓桌討論方式凝聚候選人共識，多位黨員關心藍白合議題。柯文哲說，民進黨的最大問題是新潮流，蔡英文總統當選當天所說「當總統一天，沒有人必須為自己認同道歉的話」，今天是這樣嗎？

第一場「華山論壇」今天下午在高雄翰品酒店登場，容納270人的演講廳座無虛席。柯文哲率先登場，暢談民眾黨的核心理念是台灣的整體利益、民眾的最大利益，以及分享他心中的台灣價值。除闡述民眾黨理念外，柯文哲對國民黨與民進黨有不少意見，對民進黨的批評多於國民黨。

柯文哲表示，有人說，國民黨的餐桌禮儀算是比較好，他認為民進黨只關心下一次選舉；民進黨最大的問題是新潮流，派系利益大於政黨利益、國家利益，他第一次跟新潮流的人吃飯，對方2個小時都在討論如何打倒對手，這樣不對。

柯質疑，如果有一天，六都的縣市長全是總統一人決定，這是民主嗎？蔡英文總統2016當選那天說「我當總統，沒有一個人必須為自己的認同道歉」，結果今天的台灣社會是這樣嗎？動不動就「檳榔」、抹紅。

柯文哲結束演說後，中山大學教授廖達琪及王俊傑發表專題演講，最後分組進行圓桌討論。民眾黨高市黨部表示，高雄場率先登場，後續還有台中3月26、台北4月9日兩場論壇，透過論壇，深度探討台灣民眾黨核心價值，提供民眾黨參選人與黨支持者意見交流平台。

圓桌討論以分組方式進行，柯文哲逐桌聆聽與討論。記者徐白櫻／攝影
圓桌討論以分組方式進行，柯文哲逐桌聆聽與討論。記者徐白櫻／攝影

台灣民眾黨 柯文哲 民進黨

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