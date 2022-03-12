蘇貞昌反質詢蔣萬安 朱立倫：游錫堃保持沈默不負責任

國民黨立委蔣萬安昨天在立法院質詢時要求行政院蘇貞昌承諾不再發生大停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨主席朱立倫晚間在臉書將矛頭指向昨天主持議事的立法院長游錫堃，批評游不負責任。

朱立倫表示，當國會議事秩序出現失控，身為國會議長的游錫堃理應出面維持秩序，但就連蔣萬安要求國會議長有所作為時，游的反應卻是保持沈默，與蘇貞昌同樣不負責任。

朱立倫說，行政機關回答立委質詢是憲法法定義務與責任，也是民主的基本原則，蘇貞昌屢次以反質詢、「答非所問」方式閃躲立委質詢，讓民主政治走樣，這次還把缺電問題跟「反攻大陸」做不當類比，失職失格，讓質詢成民主鬧劇。

朱立倫也質疑，蘇貞昌「惡意反質詢」卸責完，大家都想問「蔡政府不讓台灣缺電的解方在哪？」