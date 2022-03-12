「邁向過半大聯盟」成員忙掃街拜票 林靜儀現身力挺
民進黨市議員黨內初選下月展開，台中市立委林靜儀今天下午到高雄替「邁向過半大聯盟」成員加油打氣，並陪同前鎮小港市議員參選人黃彥毓搭宣傳車掃街拜票，希望民進黨在高雄議會能夠取得過半席次。
今天上午邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆六位立委陪同參與議員初選的黃彥毓站街頭拜票，致贈工程帽、計算機與雨鞋等信物勉勵新人。
輔選動作不停歇，今天下午，甫通過立委補選的新科立委林靜儀上場，以行動支持左營楠梓區黃偵琳、前金新興苓雅湯詠瑜、鳳山區蘇致榮及前鎮小港區黃彥毓。
林靜儀說，黃偵琳與黃彥毓是她的舊識，前者擔任立委劉世芳辦公室執行長，後者則在她擔任黨中央婦女部主任擔任高雄市黨部主委；高雄市議會目前是國民黨過半，政務無法順利推行，盼這群有豐富行政歷練的人進入議會，促進高雄進步及繁榮。
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