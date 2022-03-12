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賴清德前秘書參選台南市議員 黃偉哲站台相挺

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影

曾任副總統賴清德市長室秘書、立委郭國文執行長8年的黃肇輝參選台南市議員，下午舉辦「推薦永康番仔火黃肇輝跨界推薦會」，邀請政、學、醫、宗教界、社團及地方里長推薦黃肇輝，市長黃偉哲也到場推薦台大學弟「為番仔火添柴火」。

黃肇輝的老師王永順說，黃肇輝是他教過1992年班的最優秀學生，他感到非常光榮也樂於幫他助選拉票。黃肇輝的台大同班同學陳薇薇稱讚他，在學校的時候一向任勞任怨，大家有事情都找他幫忙，他總是使命必達，而且毫無怨言。

黃肇輝的岳父牧師康文祥說，疫情嚴重時不能有選舉活動，黃肇輝很認真又有創意，就跟著垃圾車跑，因為垃圾車只要停車時就會有許多民眾聚集。

郭國文說，黃肇輝也曾在高雄市勞工局服務、「十多年磨一劍，是永康地區最資深的新人」。

黃肇輝表示，爸爸是土水師，媽媽在做家庭代工，自己出生在藍領家庭，高中時考上台南一中，由於長榮中學有獎學金因此選擇就讀，後來也順利考上台大，成為黃偉哲市長的學弟。

黃肇輝說，永康有許多需要改善，才能跟上人口變遷。他已經準備好了，期許自己成為最了解市政的市議員、監督市政的即戰力，將永康第三席贏回來。

黃偉哲表示，黃肇輝接棒自己兩次，第一次是接了自己的房子，第二次就是希望他能夠接棒永康市議員的第三席。黃肇輝在高雄、台南市府及郭國文服務處多年，對市政、國政都有一定了解。永康需要兼具熟悉市政及在地的人才，黃肇輝兩者兼具，是最適合的人選，請永康的朋友一同支持黃肇輝。

除了市長黃偉哲，民進黨市議員陳秋宏、林志展也「跨區」來推薦黃肇輝。

副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影
副總統賴清德前秘書黃肇輝參選台南市議員，市長黃偉哲站台。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 台大 台南

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