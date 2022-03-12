議員批花公帑請陸企吃飯 柯P反嗆「意識形態重」

台北市議員林穎孟昨天爆料台北市長柯文哲花公帑請中國大陸企業吃飯，不滿北市府拒絕提供出席名單。柯文哲反批對方意識形態太重，並說，對台北市來說，有貿易往來的企業需要台北市政府幫忙，當然要幫他們處理，過去也宴請過AIT、歐盟代表和很多國家的人吃飯，年輕人意識形態不要太重。

柯文哲今天南下高雄參加華山論壇，被媒體問及林穎孟爆料宴請陸企吃飯一事。柯文哲說，他一向愛護年輕人，過去請過AIT、歐盟代表，不管美商、歐商或日商，人家在台北做生意遇到困難，如疫苗等問題，台北市政府當然就是要想辦法替外商服務，不要太過意識形態。

柯說，台灣跟大陸還是有貿易來往，正正當當在台灣開公司、做生意，需要台北市政府幫忙，還是會幫他們處理，小小年紀不要搞意識形態搞成這個樣子。