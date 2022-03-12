影／俄烏戰火 蔡英文強調國際聲援與全民國防的重要

蔡英文總統今在桃園市長鄭文燦等陪同下視導206旅教召部隊，對於首次新制教召14天後備軍人訓練，蔡英文強調，俄烏戰爭證明，守護國家除了國際聲援外，還是要靠全民，落實全民國防的精神，貫徹就地動員與就地作戰。

蔡英文表示，這次後備軍人教召時間延長，訓練科目也變多，更加精實嚴格，預設戰場發生在自己家鄉，讓戰時動員可以更迅速，也堅強守護家園的向心力。