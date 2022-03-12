311東日本大地震牽情誼 日本媒體報導台南日本友好交流

東日本大地震的11周年，日本時事通信社在今(12)日刊出報導，介紹台南市長黃偉哲日前接受台南市日本人協會捐贈50本防災相關的日文繪本。由於今年適逢東日本大地震11周年以及台南0206地震6周年，透過這項活動，在台南的日本人表達台南在311時對日本援助的感謝，並藉此紀念台南跟日本因為地震災害而串起相互援助與關懷的情誼。

黃偉哲感謝台南市日本人協會野崎孝男理事長等人捐贈繪本給台南，台灣與日本同樣位處天災頻繁的地區，不但政府間建立起共患難的情誼，經驗的交換也至關重要，因此這種把防災教育融合到日常生活中的繪本，對於台南市民建立正確防災知識而言大有幫助。這些繪本都將編入市立圖書館藏，讓市民可以借閱，成為台日防災交流的一環。

黃偉哲表示，台南跟日本的情誼本來就緊密，尤其雙方都走過地震災害，格外能體會災難中相互扶持的情誼珍貴，不只是地震，在新冠肺炎疫情肆虐期間，日本多次捐贈台灣疫苗、台灣跟台南捐贈防疫物資給日本，也都體現出患難見真情的真諦，也期盼這樣的友好能夠繼續綿延不歇。