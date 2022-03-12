與侯友宜同台談青年接棒 朱立倫：希望我們都趕快退下

國民黨主席朱立倫今天與新北市長侯友宜在黨籍立委江啟臣成立啟思民本基金會活動上同台，兩人不約合同大談青年接棒。朱表示，「我很希望我們都趕快退下」，讓現在20至40幾歲願從政的優秀青年接棒，國民黨才有希望。

朱立倫也向江啟臣喊話，「啟臣我們一起來努力」，共同來培養更多的年輕人。朱也盛讚江「是新的一代佼佼者」，而國民黨走到今天就是一定要一棒接一棒。

朱立倫舉例，他小學畢業時，今天也與會的國民黨前主席吳伯雄是桃園縣長，還曾獲吳頒給他縣長獎；後來吳常有風度的講，吳頒給他縣長獎，有一天他當縣長頒給吳老人證，吳也甘於接受。語畢，吳也在台下鼓掌回應。

朱立倫也提到，國父孫中山創立國民黨是為了讓人民過得更好，而不是為了權力或個人，而他從政初衷也是希望民眾過好日子、台灣變得更好、下一代能夠更強。

侯友宜也表示，人生的歲月不會一直在這一代人這邊，年輕的要一棒接一棒，隨時代環境改變過程中，這一代必須把年輕朋友不斷的拉上來，讓年輕人多一點發揮空間，接受年輕人的衝擊，調整當下的步伐。

侯友宜說，培育青年，有時候也是被青年培育，就像他有3個女兒，但現在她們講的有些事真的很有道理，就必須要虛心接受；青年的聲音要聽進去、接受，才能有更堅強的一棒接一棒團隊力量。