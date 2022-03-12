蘇貞昌說蔣萬安像街頭小混混 徐巧芯：以為蘇自我介紹
行政院長蘇貞昌日前在立院備詢時和國民黨立委蔣萬安唇槍舌劍，蘇貞昌今天說因為蔣萬安像個「街頭小混混」所以他忍無可忍，所以自己忍無可忍。國民黨台北市議員徐巧芯說，她聽到蘇貞昌這麼說，還以為蘇貞昌在自我介紹。
徐巧芯在臉書上表示，蔣萬安身為立委，問蘇貞昌電力發展的情況，要求政府給民眾一個承諾，若蔣萬安是街頭小混混，那蘇貞昌過去的一些行為算什麼？
徐巧芯說，蘇貞昌曾欺騙保生大帝自己不會選第三次，民眾向他陳情反而被大力拍肩拍肚，蘇貞昌過去備詢時罵立委「不要臉」、「叫什麼叫」、「吵死了」，並經常拍桌叫囂，曾飆罵公務人員，問種什麼樹、有幾個停車位，但對自己的愛將丁怡銘犯錯卻要大家「給年輕人（40幾歲）一個機會」。
徐巧芯說，從蘇貞昌過去的行為來看，到底誰比較像小混混？
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