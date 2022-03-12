職位不重要 侯友宜：盼下台時人民肯定「你做的不錯」
新北市長侯友宜被視為國民黨2024總統大選可能人選之一，侯今在國民黨立委江啟臣啟思民本基金會開幕式活動致詞時表示，職位不重要，定位才重要，等你下台的時候，只要得到人民一句「你做的不錯」這樣就好了。
侯友宜指出，他從事公職工作至今，已經歷經15個職位，從小基層到有一天變成人家長官，每一個職位大家都在「看你怎麼做」，過程中讓他體認到，做得好不好不是因為哪個職位高或低，而是因為民眾與周遭人感受，這就叫定位。
侯友宜說，職位沒有這麼重要，今天你可能當行政院長、總統或只是市長，重要是別人怎麼去看，尤其你下台的背影人家怎麼說你，民眾評價你做的好不好，這叫定位。
侯友宜認為，職位都是過客，定位才會永留人民心裏，要追求定位不是職位，而這也是他擔任新北市長等職位上努力追求的；以民為本很好，好好做事更好，做到人民要的最好。
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