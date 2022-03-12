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蘇貞昌批蔣萬安街頭混混 國民黨：蘇才坐實是國會流氓
行政院長蘇貞昌以「你祖父還承諾反攻大陸」反質詢國民黨立委蔣萬安引發爭議，但蘇今天卻加碼解釋因為蔣質詢時像「街頭小混混」。國民黨文傳會主委凌濤下午批評，蘇的行為才坐實是「國會流氓」，難道這就是民進黨所捍衛的「民主」？
凌濤表示，蘇貞昌狂妄、傲慢的不斷違反議事規則「反質詢」，扯東扯西目的就是為迴避承諾「不缺電」，可見對經濟部長王美花沒信心、也不相信蔡英文總統的能源政策可穩定供電，終極原因更是擔心因此動搖到自己閣揆大位。
凌濤說，政府能保證不再缺電、停電、「供電穩定」，就是台灣人民、商家、企業最基本的需求與期望，蘇貞昌卻是聽不到、也做不到；蔡政府到現在還敢大內宣「台灣沒缺電」，蘇與王美花難道不覺得羞愧？
凌濤重申，國民黨主張應立刻召開不分朝野的全國能源會議討論因應措施，甚至也願意擔綱推動召開的責任。
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