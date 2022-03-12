影／外傳參選桃園市議員 凌濤回應了

2022大選將在年底登場，國民黨文傳會主委凌濤傳出已決定「深耕黨主席朱立倫故鄉」，將爭取黨提名參選年底桃園市桃園區市議員選舉，預估3月底宣布參選。凌濤今天受訪表示，整個中央黨部還在對提名做規劃，對藍營來說，有更多年輕人代表國民黨，有助於擴張年輕支持者。

對於年底是否確定參選桃園市議員，凌濤表示，不論任何角色都會秉持初衷，把角色發揮到極致，全力以赴，這次看到很多選區有很多年輕人、年輕世代，要投入服務市民，並把政策跟理念說明，來對外爭取支持，對藍營來說，青年這一塊，如果有很多人代表國民黨把政策跟理念講清楚，有助於藍營擴張年輕支持者。

被問及原本外傳要選新北市議員，但後來轉戰桃園的原因，凌濤並未直接回應，僅說中央黨部還在對提名做規劃，很多年輕世代願意為國民黨擴展，爭取更多年輕人支持，都是好事。至於在初選相關加權，凌濤表示，相關規定會再對外做整體報告。