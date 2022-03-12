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朱立倫受訪談藍白合 柯文哲：這樣約見面太做作

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
台北市長柯文哲到高雄參加華山論壇活動，他說朱立倫放話說要約見面太做作。記者徐白櫻／攝影
台北市長柯文哲到高雄參加華山論壇活動，他說朱立倫放話說要約見面太做作。記者徐白櫻／攝影

民眾黨在北中南舉辦三場華山論壇，第一場選在高雄登場。台北市長柯文哲說，他不會御駕親征選高雄市長，高雄市長要不要「藍白合」，要以台灣整體利益來思考。有關國民黨主席朱立倫受訪說要約見面一事，柯文哲說，兩人認識已久，要聊天無須透過新聞，這樣實在太過於做作。

民眾黨今天下午在高雄瀚品酒店舉辦華山論壇，被問及御駕親征選高雄市長的可能性。柯文哲說，他目前還是台北市長，要選高雄戶籍要移動，市長職務要停掉，所以實際操作有困難，做好自己該做的事。

柯文哲沒有正面回應高雄市長藍白合問題，僅表示，民眾黨在立法院投票都是按照議題在討論，只要對台灣有利、整體有利，不管哪一個黨都可以合作，這半年來都太過政黨本位的思考，看起來比較low，若用台灣整體利益來思考，很多邏輯都不一樣。至於蔣萬安說不可能藍白合，柯文哲回應，要看藍白是合什麼，這種態度比較正確。

有關朱立倫說要找時間聯繫一事。柯文哲說，真要聯繫可透過幕僚聯絡，無須透過媒體放話，什麼題目都可以談，當年在台大當醫生，朱立倫當桃園縣長時兩人就很熟，很早以前就認識，見面不困難，見個面還要透過新聞，這樣實在太過於做作，彼此都認識，「政治上要聊天不需要透過你（媒體）來跟我約」。

此外，有關行政院長蘇貞昌批評立委蔣萬安是小混混一事，柯文哲說，人都有情緒，要避免不必要的口水戰爭，務實解決問題。

台北市長柯文哲（左四）到高雄參加華山論壇，推薦黨內議員提名人。記者徐白櫻／攝影
台北市長柯文哲（左四）到高雄參加華山論壇，推薦黨內議員提名人。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 高雄市 朱立倫

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