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拜登簽署法案禁不正確標示台灣 外交部：深化台美關係
美國總統拜登簽署「2022會計年度聯邦政府撥款法」其中包含友台條文。外交部今天表示，感謝並歡迎這項立法行動，未來也會持續在既有的良好基礎上，穩健深化台美關係。
外交部指出，這項立法包括3項友我條文。首先，禁止美國政府將經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖；再者，匡列300萬美元的授權額度提供「全球合作暨訓練架構」（GCTF）使用；最後，國務卿應於立法後90天內就成立「台灣學人計畫」的可行性向國會提交報告。外交部感謝拜登政府及美國國會跨黨派友人，再次透過立法展現對台美關係的支持。
外交部表示，有關撥款支應GCTF活動，以及支持成立「台灣學人計畫」等，均曾在美國國會之前通過的相關立法中被提及。然而，有關禁止將美國政府經費用於製作、採購或展示任何不正確標示台灣領土的地圖，則是首度獲美國總統簽署完成立法程序的條文，凸顯美國會及行政部門不僅正視台灣並非中國一部分的事實，也願意採取立法行動來呈現台海的真實現況。
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