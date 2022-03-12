黨內對在野合作不同調 朱立倫：各地有不同戰略考量

迎戰年底九合一選舉，國民黨主席朱立倫主張要在野勢力合作，卻被限縮在台北市是否「藍白合」討論。朱立倫上午受訪表示，各地有不同的戰略考量，在嘉義、高雄、台南、屏東都有在分別希望能夠在野的勢力能分別合作。

朱立倫說，所謂的在野勢力包括國民黨與無黨籍、各政黨的朋友，大家一起來努力，總是愈多的合作，愈能創造他的勝選機會，在各地都有不同的情況。

至於民眾黨主席柯文哲說，朱立倫都是用新聞溝通。朱立倫說，一定要找機會，用各種方式、各種議題，讓大家彼此能夠合作。

國民黨立委蔣萬安今天則表示，政黨的利益絕對不能凌駕人民利益之上，政黨的價值如果只是政治算計、利益交換，這是會被人民唾棄的。所以他一直強調希望看到的是「全民合」，而不是藍白合的討論。

蔣萬安說，他講的是整體人民的感受，應該完全以人民的利益為出發點，就像今天國民黨立委江啟臣成立的啟思民本基金會，就是以人為本、以民眾需求為出發點，永遠以人民利益考量為最優先。

但對於朱立倫主張在也勢力合作，蔣萬安說，朱立倫有他的角度，是站在黨中央的高度，看接下來整個黨的發展。