蘇貞昌以反攻大陸比缺電 蔣萬安：沒有肩膀、不負責任

國民黨立委蔣萬安昨要求行政院蘇貞昌承諾不再停電，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安上午批評，堂堂行政院長竟用酸民式語言、不倫不類比喻，不敢承諾；經濟部長王美花站在旁邊像「路人甲」，這是沒有肩膀、不負責任的政府。

蔣萬安表示，昨天的質詢只是反應民眾對於停電、缺電的擔憂，希望穩定供電是百姓對於政府最基本的要求，若蘇貞昌昨天的嗆聲可以換來對人民保證不再停電，那也值得，問題是蘇貞昌嗆完了、脾氣也發了，還是不敢保證未來不再停電。

蔣萬安質疑，從2003年到2014年都沒有發生過任何全國大停電，為何2016年至今短短6年當中就發生4次全台大停電？每一次都看到政府喊要提檢討報告、推給基層人員操作疏失，然後再編更多預算要更新電網。

蔣萬安舉例，2017年815大停電後，蔡總統就講說要全面更新系統，這次大停電又講一樣，但幾年來沒看到任何成效；希望政府、最高行政首長負起責任，要有擔當，保證民眾接下來不再停電。