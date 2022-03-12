拿反攻大陸比缺電 朱立倫：照蘇貞昌邏輯台灣缺電難解
國民黨立委蔣萬安昨要求行政院長蘇貞昌承諾缺電不再發生，卻遭反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。國民黨主席朱立倫今天上午說，蘇貞昌的說法簡直是荒謬無比的一個比喻，如果照蘇貞昌的邏輯，缺電台灣是一定碰到的，完全不可能解決。
朱立倫表示，缺電的問題完全是人為、政策、民進黨的錯誤，如果台灣不勇於面對缺電的問題，不但3月3日大停電，接下來還會不斷的停電，呼籲蘇貞昌誠實面對，一起來面對台灣缺電的事實，用騙的、用拖的，解決不了問題。
朱立倫認為，其實只要一個政府能夠務實的檢討，能夠虛心的接受民意的建議，就能夠面對、就能夠解決，但就是民進黨的鴨霸、民進黨的無能，才造成今天的缺電台灣，蘇貞昌鏡還把缺電跟反攻大陸類比，荒謬至極。
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